تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارس
بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي .. تعرف على أجرها الكبير
كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة
تحديث Nothing OS 4.0 يصل لهاتف CMF Phone 1 مع ترقية CMF Phone 2 Pro قريبا

احمد الشريف

بدأت شركة Nothing بطرح تحديث Nothing OS 4.0 رسمياً لهاتف CMF Phone 1، في خطوة تعزز دعم أجهزتها الفرعية بنظام Android 16. 

كما أعلنت الشركة عن ترقية قريبة لهاتف CMF Phone 2 Pro، مع تحسينات في الأداء والميزات الجديدة.

Nothing OS 4.0 لهاتف CMF Phone 1

وصل التحديث لهاتف CMF Phone 1 في الهند وجنوب شرق آسيا برقم إصدار N608.0.0.0.P1A وحجم 4.2 جيجابايت. 

يأتي النظام المبني على Android 16 مع واجهة Nothing Dot Matrix مُحسّنة واستهلاك طاقة أقل بنسبة 15%.

ميزات التحديث الجديدة

يضيف Nothing OS 4.0 ميزة Widget Space للوصول السريع للأدوات، Custom Quick Settings للتخصيص، Private Space لتأمين التطبيقات، وتحسينات AI للصور. 

كما يدعم Screen Recording 2.0 مع تحكم متقدم وتحسينات الأمان من Google لشهر ديسمبر 2025.

خطة الترقية لـ CMF Phone 2 Pro

أكدت Nothing أن CMF Phone 2 Pro سيحصل على Nothing OS 4.0 خلال الأسبوع المقبل، مع تحسينات خاصة للأداء بفضل معالج Dimensity 8400 Ultra، كما ستحدث Nothing Phone 3a وPhone 3a Pro في فبراير 2026.

كيفية الحصول على التحديث

يصل التحديث عبر تطبيق Nothing OS في قسم الإعدادات > النظام > التحديثات. 

يتطلب شبكة Wi-Fi مستقرة وبطارية فوق 50%، مع إعادة تشغيل تلقائي بعد التثبيت. وتوصي الشركة بنسخ احتياطي للبيانات قبل التحديث.

دعم طويل الأمد لأجهزة CMF

يُعدّ هذا التحديث الثاني الرئيسي لهاتف CMF Phone 1 منذ إطلاقه في يوليو 2024، مع وعد بـ3 سنوات تحديثات نظام و4 سنوات أمان. 

كما أعلنت Nothing عن خطة دعم Nothing OS 5.0 للجهاز في عام 2027.

تحسينات الأداء والاستقرار

أشارت Nothing إلى أن Nothing OS 4.0 يُحسّن سرعة تشغيل التطبيقات بنسبة 25%، يقلل التأخير في التمرير، ويدعم 1080p HDR للفيديو، كما يضيف وضع ليلي محسن وتحكم أفضل في الإشعارات.

خطط الشركة لعام 2026

تُخطط Nothing لطرح Nothing OS 4.0 لجميع هواتفها المدعومة خلال 3 أشهر، بما في ذلك Phone 2a، Phone 2a Plus، وCMF Phone 1s. كما أعلنت عن تحديثات ربع سنوية للميزات الجديدة والتصحيحات الأمنية.

ردود فعل المستخدمين الأولية

استقبل مستخدمو CMF Phone 1 التحديث بإيجابية على Reddit ومنتديات XDA، مشيدين بـ السلاسة الجديدة والاستقرار. 

كما أشادوا بـ التزام Nothing بدعم أجهزتها الفرعية بنفس جودة هواتفها الرئيسية.

