أول تعليق من مدرب المصرية للإتصالات بعد الإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر

علق أليو زوبيرو المدير الفني لنادي المصرية للإتصالات “وي” على التأهل لدور الـ16 على حساب النادي الأهلي فى كأس مصر.

وقال زوبيرو فى تصريحات تليفزيونية، مباراة الأهلي لم تكن سهلة ،و خضنا اللقاء بحرص شديد وإنتظرنا الهجوم فى الوقت المناسب ونجحنا فى إدراك هدف التعادل ،وعندما تراجع الأهلي هاجمنا مرة أخرى.

وعن صاحب الثنائية فى مرمي الأهلي، قال:، مصطفى فوزي لاعب جيد جدا ويؤدي بكل قوة وجدية وأراد أن يشارك أساسيا، لكنني طلبت منه أن يقدم أداءً جيدا عندما يشارك حتى لو لـ 5 دقائق وهو ما فعله والمباراة كانت صعبة ولا أريد تضخيم الأمور واستطعنا تحقيق الفوز في النهاية، غدا سنحصل على راحة وسنبدأ الاستعداد مجددا والأهم هو أن نتأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.