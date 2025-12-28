قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة قوية.. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات في مصر
محافظ كفر الشيخ يتفقد دورة رفع كفاءة باحثي الشئون القانونية.. صور
وزير الخارجية: مصر منفتحة على جميع الأطراف في ليبيا وتتواصل مع كل الوزراء بالشرق والغرب
للطلاب والموظفين.. احسب إجازاتك الرسمية في العام الجديد 2026
بعد 6 سنوات من التوقف.. غانا تعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة
وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية هدف استراتيجي للدولة
السجن المشدد 15 عاما للإرهابي طارق العريان المتهم بالشروع بقتل ضابط والتخطيط لعمليات ضد الشرطة والجيش
صادرات الغزل والمنسوجات تصل لمستوى قياسي خلال 11 شهرًا.. 1.063 مليار دولار
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ختام مشروع تعزيز دور الجمعيات الأهلية في المساواة بين الجنسين

جانب من المشاركة في الندوة
جانب من المشاركة في الندوة

شاركت وزارة العمل في فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع “تعزيز دور النقابات العمالية والجمعيات الأهلية في تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي – العمل اللائق والمساواة بين الجنسين والحماية من العنف”، والذي عُقد بفندق سفير بالدقي، بحضور واسع من القيادات النقابية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة العمل الدولية.

وشهد المؤتمر جلسة نقاشية موسعة شاركت فيها الدكتورة شيرين عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، حيث استعرضت جهود الوزارة في تطوير سوق العمل المصري في ضوء التحول الرقمي، وأهمية هذا التحول في زيادة معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل اللائق.

وأكدت الدكتورة شيرين، خلال الجلسة، أن وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ودعم سياسات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين، والعمل على دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج سوق العمل.

كما أشارت إلى اهتمام معالي وزير العمل محمد جبران  بملف التدريب من أجل التشغيل باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين فرص التشغيل المستدام، وبناء قدرات النساء والشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل التحول الرقمي والاقتصاد الجديد.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى الدور المحوري للنقابات العمالية في مناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، باعتبارها شريكًا أساسيًا في نشر الوعي، وتوفير بيئات عمل آمنة وعادلة، ودعم آليات الوقاية والحماية للنساء العاملات.

وأدارت الجلسة النقاشية الدكتورة إنجي سلامة، فيما تولت مي صالح إدارة المشروع، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا واسعًا من الحضور، خاصة من القيادات النقابية وممثلي الشركات الخاصة، في نقاشات ركزت على تعزيز الشراكات وبناء مسارات تعاون فعالة بين الأطراف المعنية.

وفي ختام المؤتمر، تم تسليم شهادات التكريم للمشاركين في المشروع، تقديرًا لجهودهم ودورهم الفاعل في دعم قضايا العمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، ومناهضة العنف في عالم العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

العمل اللائق العمل الدولية وزارة العمل قانون العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

وزارة العمل

الانتهاء من الاسبوع الرابع للتدريب لتعميق الوعي بقانون العمل الجديد

القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في مرحلة الاعادة للدوائر الملغاة

القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في مرحلة الإعادة للدوائر الملغاة

وزارة العمل

1492 فرصة عمل بـ 22 شركة كبرى بالسويس

بالصور

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

فيديو

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد