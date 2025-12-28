قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يناقش معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وآليات ورفع كفاءة كوبري مبارك بشبين الكوم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة إجراءات تطوير إحلال وتجديد كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم ، وذلك في إطار الخطة الشاملة  للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الهامة والحيوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حضر الاجتماع  محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، رؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية ، والإدارة المركزية للموارد المائية والري ، إدارة مرور المنوفية ، ومديري عموم إدارات الشئون القانونية والإدارة الاستراتيجية والمستشار الهندسي بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات الموقف التنفيذي للبدء في إحلال وتجديد كوبرى مبارك ، على أن تبدأ فترة الغلق اعتبارًا من منتصف يناير القادم مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتخفيف الأعباء المرورية ووضع البدائل المناسبة لضمان السيولة المرورية خلال فترة التنفيذ، مشدداً بسرعة نهو الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد باعتبار كوبري مبارك شريانًا مرورياً حيويًا وهامًا  داخل المدينة ويخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أي معوقات لضمان الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق أعمال الصيانة والتحويلات والمحاور البديلة وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه ، وضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زياده معدلات السلامة والأمان ، كما أكد المحافظ على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة.

وخلال الاجتماع تم متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات المستهدفة بنطاق المراكز والمدن لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز المشروعات التنموية ذات الأولوية بمختلف القطاعات الحيوية ، والوقوف الفعلي على حجم الأعمال ونسب الإنجاز ، لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة.

المنوفية محافظة المنوفية الخطة الاستثمارية كوبري مبارك شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب داود رياض بكنيسة العذراء بطوه

جانب من انطلاق البرنامج

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج سفراء العمل

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يُصلي تسبحة نصف الليل والقداس بمطرانية حلوان.. صور

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد