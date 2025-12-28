طوابير وحشود أمام لجان الإعادة بسنطيس بالبحيرة

شهدت لجان الإعادة بعدد من دوائر محافظة البحيرة ، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، حيث اصطف المواطنون في طوابير وحشود أمام مقار اللجان ، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأكد مستشار لجنة سنطيس، محمد سعد، أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم دون معوقات تُذكر، مشيرًا إلى أن اللجان تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الناخبين وتسهيل إجراءات الإدلاء بالأصوات، مع الالتزام بكافة القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضاف أن الإقبال الملحوظ يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، لافتًا إلى عدم رصد أي شكاوى مؤثرة حتى الآن، وأن اللجان مستمرة في عملها حتى، إنهاء التصويت في المواعيد المحددة.

وتواصل الجهات المعنية متابعة سير العملية الانتخابية بمختلف لجان المحافظة، لضمان انتظام التصويت وتوفير الأجواء المناسبة للناخبين.