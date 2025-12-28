القومي للمرأة بقنا: أصبحنا محترفين في إدارة الحملات الانتخابية.. فيديو

قالت الدكتورة هدى السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، إن المراة في قنا تظهر في كل الاستحقاقات وتتصدر المشهد، ودور القومي للمرأة أصبح محترف إدارة حملات انتخابية.

وأضافت هدى السعدي، في لقائها عبر قناة "eXtranews"، أن القومي للمرأة يدرب السيدات على إدارة الحملات الانتخابية فيبدأون حملات طرق الأبواب للتوعية بالعملية الانتخابية والتأكيد على أن صوت المرأة أمانة للبلد وللأسرة.

وأشارت إلى أن رائدات المجلس القومي للمرأة يتدربن على كيفية التواصل مع السيدات لضمان توصيل الرسائل للمرأة في المحافظة.

وأوضحت أن محافظة قنا المحافظة الوحيدة التي ألغيت فيها كل الدوائر، وهذا شكل عبء على القومي للمراة لإقناع المرأة بالنزول مرة أخرى في المرحلة الأولى وجولة الإعادة.