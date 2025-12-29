وزير الخارجية: مصر لم تتوان أو تتأخر عن دعم أشقائها الفلسطينيين بكل السبل

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر لم تتوان ولم تتأخر عن دعم أشقائها من الفلسطينيين بكل السبل الممكنة بما في ذلك التوصل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل يومي والضغط في هذا الاطار، مشيرا إلى أنه نأمل أن تشهد الفترة القادمة خطوة مهمه لتنفيذ المرحلة الثانية وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تصريحات الرئيس ترامب عن الرئيس السيسي وعن مصر ، يدل على أن العلاقة قويه، وهناك ثقه متبادلة وهناك احترام متبادل وأيضا هناك طابع استراتيجي للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة.

وتابع وزير الخارجية، أنه نامل في خلال عام 2027، أن يكون هناك وجود للغاز القبرصي، والذي يتم تسييله ثم اعاده تصديره، مؤكدا ان مصر تعمل على تنوع مصادر الطاقة، سواء المتجددة او طاقة نظيفة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح او الهيدروجين الأخضر والآمونيا الخضراء.