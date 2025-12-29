مصادر إسرائيلية: المرحلة الثانية من اتفاق غزة أبرز قضايا الخلاف بين واشنطن وتل أبيب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر إسرائيلية" أن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة أبرز قضايا الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الإجهاض، بالتزامن مع تراجع حاد في أعداد المواليد الجدد بنسبة بلغت نحو 40% مقارنة بالعام الماضي، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن عدد الولادات الشهرية انخفض من نحو 26 ألف حالة إلى قرابة 17 ألفًا فقط، مشيرًا إلى أن هذا التراجع غير المسبوق يعكس التأثير المباشر لسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية على النساء الحوامل.

وأوضح البرش أن انخفاض أوزان المواليد أصبح ظاهرة منتشرة، نتيجة حرمان الأمهات من الغذاء الصحي ومنع إدخال المكملات الغذائية والفيتامينات الضرورية خلال فترات الحمل.

وفي سياق متصل، أشار إلى تضرر القطاع الطبي المتخصص، لافتًا إلى أن استهداف مراكز التخصيب أدى إلى خسائر كبيرة، حيث تسبب قصف مركز “البسمة” في تدمير أنابيب النيتروجين وإتلاف ما يقارب 4 آلاف جنين مخصّب كان يتم حفظها ضمن برامج علاج العقم.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه المؤشرات تنذر بتداعيات خطيرة على الصحة الإنجابية وعلى التركيبة السكانية في القطاع، داعية إلى تدخل عاجل لضمان حماية المرافق الصحية وتوفير الاحتياجات الأساسية للنساء والأطفال.