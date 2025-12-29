قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
قفزة تاريخية للفضة مع اختراق مستوى 80 دولارا للأوقية
إيرادات السينما أمس | فيلم الست في تراجع و"طلقني" يتصدر
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصادر إسرائيلية: المرحلة الثانية من اتفاق غزة أبرز قضايا الخلاف بين واشنطن وتل أبيب

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر إسرائيلية" أن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة أبرز قضايا الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الإجهاض، بالتزامن مع تراجع حاد في أعداد المواليد الجدد بنسبة بلغت نحو 40% مقارنة بالعام الماضي، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن عدد الولادات الشهرية انخفض من نحو 26 ألف حالة إلى قرابة 17 ألفًا فقط، مشيرًا إلى أن هذا التراجع غير المسبوق يعكس التأثير المباشر لسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية على النساء الحوامل.

وأوضح البرش أن انخفاض أوزان المواليد أصبح ظاهرة منتشرة، نتيجة حرمان الأمهات من الغذاء الصحي ومنع إدخال المكملات الغذائية والفيتامينات الضرورية خلال فترات الحمل.

وفي سياق متصل، أشار إلى تضرر القطاع الطبي المتخصص، لافتًا إلى أن استهداف مراكز التخصيب أدى إلى خسائر كبيرة، حيث تسبب قصف مركز “البسمة” في تدمير أنابيب النيتروجين وإتلاف ما يقارب 4 آلاف جنين مخصّب كان يتم حفظها ضمن برامج علاج العقم.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه المؤشرات تنذر بتداعيات خطيرة على الصحة الإنجابية وعلى التركيبة السكانية في القطاع، داعية إلى تدخل عاجل لضمان حماية المرافق الصحية وتوفير الاحتياجات الأساسية للنساء والأطفال.

اتفاق غزة غزة الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

ترشيحاتنا

زيلنيسكي

زيلنيسكي: لقاء مرتقب بين فريقين من أوكرانيا وأمريكا لإتمام النقاط المتبقية في خطة السلام

فرنسا

تأكيد فرنسي على إحراز تقدم لأوكرانيا حول شرط الضمانات الأمنية

مقتل 6 أشخاص بينهم طفلة بهجوم مسلح في الإكوادور

مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح بالإكوادور

بالصور

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي

الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد