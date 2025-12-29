إجراء الكشف المجانى لـ2381 مواطنا ومواطنة بالقوافل الطبية بغرب أسوان ونصر النوبة

واصلت مديرية الصحة بأسوان تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف المراكز والمدن ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

يأتى ذلك فى ظل إهتمام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وفى هذا الإطار تم تنظيم قافلة طبية بقرى غرب أسوان بمركز أسوان ، والإمبركاب بمركز نصر النوبة ، واستمرت أعمالها على مدار يومين فى كل قرية ، وأثمرت عن إجراء الكشف الطبى لـ 2381 مواطنا ومواطنة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان أن القافلة الطبية قدمت العديد من الخدمات العلاجية للمواطنين في التخصصات المتنوعة ، مع إجراء التحاليل الطبية ، وعقد ندوات التوعية والتثقيف الصحى للأهالى.

جهود صحية

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم هذه القوافل الطبية تم بإشراف ومشاركة لكل من الدكتور طارق حسن منسق القوافل العلاجية ، والدكتور هشام فتحى مسئول العيادات ، والدكتورة هدى إسماعيل مسئول الإمداد الدوائى ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة.

وتضمنت قوافل الشهر الحالى أيضاً قرى الفؤادية والقراريش بمركز كوم أمبو ، وبنبان بحرى بمركز دراو ، ووادى العرب بنصر النوبة ، ويتم إستكمالها بالتوالى لتصل لكافة القرى والنجوع بمختلف المراكز والمدن ، وخاصة أنها تتضمن تخصصات طبية متميزة مثل الباطنة والجراحة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأمراض الجلدية وطب الفم والأسنان .