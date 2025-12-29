قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليم الوادى الجديد: استكمال برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد،  عن استمرار برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية وخاصة بمدارس القرى النائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ وإشراف الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتتم مواصلة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالتوازي مع خطة تنفيذه بالمدارس الابتدائية على مستوى المحافظة؛ للانتهاء من خطة رفع مستوى ومهارات التلاميذ بجميع المدارس في ذات البرنامج الزمني، حيث تابع الدكتور ابراهيم قناوى وكيل المديرية انتظام العمل بالتنسيق مع إدارة التعليم الابتدائى وتوجيه عام اللغة العربية ، والتربية الموسيقية لإدخال تأثيرات موسيقية مشوقة أمام التلاميذ.

فى سياق متصل شهد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لقاء تجريبى لمسابقة “عباقرة الوادى ، للفرق المشاركة  بتصفيات الإدارات التعليمية ، مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات ، والشعراوى الثانوية للبنات ، ومدرسة باريس الثانوية المشتركة بحضور اللجنة التنسيقية ، بمقر قاعة على حريف بالخارجة.

ويعتبر برنامج عباقرة الوادى هو البرنامج الأول من نوعه الذى يجرى تنفيذه على أرض المحافظة فى خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب  ورعاية المواهب الواعدة فى المجالات الفكرية والعلمية ودعما لمسيرة التطوير التعليمى وتعزيز نهج المحافظة فى تحفيز العقول الشابة واستثمار طاقاتها

وأشار وكيل تعليم المحافظة، أن البرنامج يستهدف طلاب المدارس الثانوية فى جميع الإدارات التعليمية ويهدف إلى تسليط الضوء و إبراز القدرات الفكرية والمهارية  والعلمية  إلى جانب خلق روح  التنافس الإيجابى لدى الطلاب من الفرق المشاركة، وتتم التصفيات النهائية على مستوى المحافظة  فور الإنتهاء من تصفيات الإدارات التعليمية وإعلان المركز الأول وتكريمه.

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

