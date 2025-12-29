أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 مستويات مستقرة داخل محلات الصاغة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق الإماراتية، نحو 462.75 درهم، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 3702.00 درهم، وذلك وفق متوسط الأسعار بدون مصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 521.25 درهم

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 482.75 درهم

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 462.75 درهم

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 396.75 درهم

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 307.00 درهم

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 263.00 درهم

تفاصيل أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 521.25 درهم داخل محلات الصاغة بالإمارات، ويعد الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 482.75 درهم، ويُستخدم في بعض المشغولات الذهبية بالسوق المحلية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 462.75 درهم، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين المستهلكين في الإمارات.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد بلغ سعره 396.75 درهم، ويُقبل عليه في المشغولات الذهبية الحديثة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 307.00 درهم، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 263.00 درهم.

وفيما يتعلق بالأوزان الأكبر، سجلت الأونصة نحو 16212.75 درهم، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3702.00 درهم.

وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 4323.02 دولار.