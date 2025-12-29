قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس هناك دخان بلا نار.. ترامب يوجه تهديدا صريحا لإيران
من الصندوق إلى القرار الجمهوري.. الخطوات الأخيرة لتشكيل برلمان 2026
نتنياهو: عقدت اجتماعا مثمرا مع ترامب في منتجع مارالاجو
مندوب الصومال بمجلس الأمن: نرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتهجير الفلسطينيين
تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد
عائلة آخر رهينة إسرائيلية في غزة تطالب بعدم المضي في خطة ترامب للسلام
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في قطر
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في قطر اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 استقرارًا وفق متوسط الأسعار المعلنة بالريال القطري، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 442.75 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 3541.50 ريال، وذلك تبعًا لأسعار الصرف في السوق القطرية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في قطر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 506.00 ريال

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 463.75 ريال

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 442.75 ريال

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 379.50 ريال

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 295.00 ريال

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 253.00 ريال

تفاصيل أسعار الذهب في السوق القطرية

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 506.00 ريال داخل السوق القطرية، ويعد الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 463.75 ريال، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية بالسوق المحلية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المستهلكين في قطر، نحو 442.75 ريال.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد بلغ سعره 379.50 ريال، ويقبل عليه قطاع من المواطنين في المشغولات الذهبية الحديثة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 295.00 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 253.00 ريال.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة نحو 15735.75 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3541.50 ريال.

وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 4323.02 دولار.

أسعار الذهب في قطر اليوم الاثنين أسعار الذهب في قطر اليوم أسعار أعيرة الذهب اليوم في قطر أسعار الذهب في السوق القطرية سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

ترشيحاتنا

فيتامين د

تأكد أولا .. علامات يجب ملاحظتها قبل تناول فيتامين د

فيتامين ب

أعراض غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

نزلات البرد

عشان ماتتعبش في الشتا.. طرق الوقاية من نزلات البرد

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد