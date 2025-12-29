أسعار الذهب في قطر اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

سجلت أسعار الذهب في قطر اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 استقرارًا وفق متوسط الأسعار المعلنة بالريال القطري، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 442.75 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 3541.50 ريال، وذلك تبعًا لأسعار الصرف في السوق القطرية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في قطر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 506.00 ريال

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 463.75 ريال

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 442.75 ريال

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 379.50 ريال

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 295.00 ريال

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 253.00 ريال

تفاصيل أسعار الذهب في السوق القطرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 506.00 ريال داخل السوق القطرية، ويعد الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 463.75 ريال، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية بالسوق المحلية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المستهلكين في قطر، نحو 442.75 ريال.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد بلغ سعره 379.50 ريال، ويقبل عليه قطاع من المواطنين في المشغولات الذهبية الحديثة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 295.00 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 253.00 ريال.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة نحو 15735.75 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3541.50 ريال.

وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 4323.02 دولار.