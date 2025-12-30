أخبار أسوان.. زهرة الجنوب تتزين للعام الجديد واجتماع لاستثمار الأراضي المستردة وقوافل طبية بقرى حياة كريمة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 29/12/2025 أحداث متنوعة .

تتسابق جهود أجهزة محافظة أسوان لإضفاء الوجه الحضارى واللمسات الجمالية على " عروس المشاتى إستعداداً للإحتفال بأعياد رأس السنة والعام الجديد ، والميلاد المجيد ، إلى جانب عيد أسوان القومى.

وفى هذا السياق أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هناك متابعة متواصلة لكافة الجهود وأعمال التطوير والتجميل الجارية على أرض الواقع بالحدائق والمتنزهات والميادين والشوارع الرئيسية ، والتى تزينت وتجملت بالأعمال الفنية والإضاءات المبهرة التى تعكس أجواء البهجة وتبرز قدوم العام الجديد 2026 .

أسوان تتزين لاستقبال أعياد رأس السنة والميلاد والعيد القومى.. شاهد

جهود متنوعة

واصلت مديرية الصحة بأسوان تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف المراكز والمدن ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

يأتى ذلك فى ظل إهتمام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وفى هذا الإطار تم تنظيم قافلة طبية بقرى غرب أسوان بمركز أسوان ، والإمبركاب بمركز نصر النوبة ، واستمرت أعمالها على مدار يومين فى كل قرية ، وأثمرت عن إجراء الكشف الطبى لـ 2381 مواطنا ومواطنة.

إجراء الكشف المجانى لـ2381 مواطنا ومواطنة بالقوافل الطبية بغرب أسوان ونصر النوبة

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان في الاجتماع الموسع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ لمتابعة وبحث ملفات التقنين ومراجعة الاستخدام الأمثل للأراضي التي تم استردادها خلال الموجات المتتالية لحملات الإزالة السابقة، بهدف تعظيم العائد التنموي والاقتصادي من هذه الأصول وتحويلها إلى فرص تنموية تحقق المنفعة العامة وتخدم المواطنين بالشكل المطلوب.

حضر الاجتماع عدد من المحافظين ومسؤولي ملف التقنين، بالإضافة إلى اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، وأيضًا مديري التخطيط العمراني والأملاك والشؤون المالية والقانونية والمكتب الفني بالمحافظة.

محافظ أسوان: تكثيف جهود حصر الأراضي المستردة ودراستها لتحويلها إلى فرص تنموية