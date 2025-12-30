قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كأس أمم أفريقيا.. صراع بطاقات أفضل الثوالث يشعل البطولة

تميمة كأس أمم أفريقيا
إسراء أشرف

بدأت صورة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في الاتضاح تدريجيًا، بعدما ضمنت 14 منتخبًا حتى الآن العبور رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، فيما يتبقى مقعدان فقط سيتم حسمهما مع ختام منافسات دور المجموعات.

وشهدت قائمة المنتخبات المتأهلة حضورًا عربيًا مميزًا بوجود منتخبات الجزائر والمغرب ومصر والسودان، إلى جانب قوى أفريقية بارزة نجحت في حسم تأهلها مبكرًا، أبرزها السنغال وكوت ديفوار حاملة اللقب، ما يعكس قوة المنافسة في النسخة الحالية من البطولة.

ومع احتدام الصراع في الجولات الأخيرة، باتت المنافسة مشتعلة على بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث، حيث تتيح لائحة البطولة تأهل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16، في نظام يمنح فرصة إضافية للفرق التي لم تتمكن من إنهاء دور المجموعات في المركزين الأول أو الثاني.

ويُحسم ترتيب أفضل الثوالث وفق عدة معايير متتالية، تبدأ بعدد النقاط، ثم فارق الأهداف، يليه عدد الأهداف المسجلة، وأخيرًا معيار اللعب النظيف حال استمرار التساوي.

وحتى الآن، يتصدر منتخب بنين قائمة أفضل الثوالث بعد جمعه 3 نقاط من مباراتين، متقدمًا بفارق الأهداف، قبل مواجهته المرتقبة أمام السنغال في الجولة الختامية.

ويليه منتخب موزمبيق بنفس الرصيد من النقاط وفارق الأهداف، مستفيدًا من تفوقه الهجومي، مع انتظار مباراته الأخيرة أمام الكاميرون.

وفي المركز الثالث يأتي منتخب السودان برصيد 3 نقاط، ورغم فارق الأهداف السلبي، لا تزال حظوظه قائمة في التأهل، مع تبقي مواجهة حاسمة أمام بوركينا فاسو.

بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الرابع برصيد نقطتين بعد انتهاء مبارياته في دور المجموعات، وينتظر نتائج بقية المجموعات لتحديد مصيره.

ويأتي منتخب جزر القمر خامسًا بنقطتين، حيث قدم مستويات دفاعية جيدة لكنه افتقد الفاعلية الهجومية، ما يُضعف فرصه في التواجد ضمن أفضل أربعة ثوالث.

في المقابل، تبدو مهمة منتخب تنزانيا معقدة، بعدما حصد نقطة واحدة فقط، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية استثنائية أمام منتخب تونس في الجولة الأخيرة مع ترقب تعثر منافسيه.

ومع اقتراب إسدال الستار على دور المجموعات، تبقى حسابات التأهل مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة، في نسخة تُعد من الأكثر إثارة وندية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

