الين الياباني يرتفع مع ترقب الأسواق لرفع أسعار الفائدة وإمكان تدخل السلطات

ارتفع الين الياباني وسط تداولات محدودة بمناسبة العطلات، متجهًا نحو تحقيق مكاسب للجلسة الخامسة خلال ست جلسات، في ظل تركيز الأسواق على توقيت المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اليابان وإمكان تدخل السلطات لدعم العملة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن اليابان تحتفظ بحرية التصرف في التعامل مع التحركات المفرطة في سعر صرف الين، ما ساهم في الحد من تراجع العملة اليابانية أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.

وقال مارك تشاندلر، كبير محللي السوق في بانكو بيرن كابيتال ماركتس في نيويورك، إن الظروف الحالية لا تستدعي التدخل، مشيرًا إلى أن عمليات التداول الأخيرة غالبًا ما تكون أوامر صغيرة تنفيذية من متعاملين مضطرين لذلك، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها كمؤشر لحركة الين المستقبلية.

وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، بنسبة 0.09% إلى 98.12 نقطة، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.1757 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04% إلى 1.3489 دولار.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار بنسبة 0.23% إلى 156.18 ين، فيما شهدت العملات المشفرة تراجعًا بنسبة 0.13% لتصل إلى 87432.89 دولار.