رياضة

علي جبر يدعم رمضان صبحي خلال محاكمته في قضية التزوير

علي جبر
علي جبر
عبدالله هشام

حرص علي جبر نجم نادي بيراميدز على التواجد لدعم رمضان صبحي زميله في الفريق خلال جلسة محاكمته اليوم على خلفية قضية التزوير التي اتهم فيها.

شهد محيط محكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تشديدات أمنية مكثفة وفرض كردون أمنى بمحيط المنطقة في رابع جلسة لمحاكمة اللاعب رمضان صبحي وآخرين بقضية التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة اللاعب و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

تفاصيل المحاكمة
وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، شهدت جلسة مثيرة، حيث أعادت المحكمة استجواب لاعب كرة القدم رمضان صبحي للمرة الثانية داخل ثالث جلسات محاكمته، في القضية المتهم فيها هو وثلاثة آخرين بتزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق
وخلال الاستجواب المتجدد، واجه رئيس المحكمة المتهمين بالأحراز والمستندات المضبوطة، وطرح عليهم أسئلة تفصيلية حول كيفية تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف المنسوبة للمعهد.


وأحالت النيابة العامة المتهمين: يوسف م س ي السن 22 - عامل بمقهى ومقیم بمساكن المحمودية المقطم - القاهرة، ومحمد إ ع ع السن 37 مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مقيم بقرية الشباب مركز البدرشين - الجيزة، ورمضان ص ر أ السن 28، لاعب كرة قدم ومقيم - بالم هيلز - القطامية - القاهرة، وطارق م م ص السن 45 - مالك مقهي - مقيم 7 - قطعة 6075 - المقطم - القاهرة، لأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعًا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

بيراميدز نادي بيراميدز فريق بيراميدز رمضان صبحي محاكمة رمضان صبحي

