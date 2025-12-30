تحصين 250 ألف طائر ضد الإنفلونزا والأمراض الوبائية بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الطب البيطري في تحصين قرابة 25 ألف طائر متنوع بلقاحات إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري، بهدف تعزيز حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في دعم خطط الوقاية والمتابعة الميدانية وتنفيذ الحملات الدورية للتطعيم والتقصي داخل المزارع والأسواق ومناطق التربية المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية، مشيدًا بجهود الفرق البيطرية وما تبذله من عمل ميداني لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة التنسيق مع الإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، من خلال تكثيف حملات التحصين والتطهير، والتشديد على ضوابط نقل الطيور الحية، مع متابعة الأسواق والمزارع لضمان تطبيق معايير الأمان الحيوي، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين مستوى الإنتاج الحيواني داخل محافظة كفرالشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري، أن المديرية تمكنت خلال شهر ديسمبر 2025 من تحصين الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور، ونيوكاسل، ولقاح نيوكاسل عضلي، ولقاح نيوكاسل لاسوتا، ولقاح جمبورو، ولقاح كوليرا الطيور، ولقاح التسمم الدموي الفيروسي، ضمن جهود تعزيز الحماية الوقائية للثروة الداجنة والحيوانية داخل محافظة كفرالشيخ.

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من 17 مزرعة، وإصدار 43 تصريحًا لنقل الطيور الحية بعدد إجمالي 79,000 طائر، فضلًا عن تطهير 5 أسواق للطيور و15 رياشة، كما تم تنفيذ التقصي النشط لفيروس إنفلونزا الطيور في التربية المنزلية بمسار الطيور المهاجرة بقرية الشيخ مبارك – مركز بلطيم، وجرى سحب 16 عينة من 8 منازل، دون رصد أو تسجيل أي بؤر إصابة.