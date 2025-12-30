غرفة القاهرة تشارك افتتاح سوق السبتية الجديد للسلع المخفضة

شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، في افتتاح سوق ومعرض مستلزمات الأسرة والسلع الغذائية المخفضة بموقف السبتية الجديد، الذي افتتحه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والدكتور علاء ناجي، العضو المُنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد مدحت، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والحد من حلقات التداول الوسيطة.

وأكّد أيمن العشري أن مثل هذه المبادرات تمثل أهمية خاصة في توفير السلع لأهالينا المواطنين بأسعار مخفضة، وتزيد من استقرار السوق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل "السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومنتجات السلع الأساسية"، مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويضم السوق نحو 106 عارضين، بمشاركة عدد من الجهات، تشمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة المصريين للتوزيع والخدمات، ونادي روتاري الخيري، واتحاد منتجي الدواجن، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة.