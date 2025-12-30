قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
حجب وثائق عن وفاة الأميرة ديانا وبذخ أندرو.. والحكومة الفاعل
محافظات

ضبط نصف طن زيت طعام مجهول المصدر في أحد مصانع التعبئة بمنوف

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية حملات تموينية مكبرة بمركز منوف وتم المرور على  المحلات العامه بمنوف وتم تحرير  محضر جنح مزوله النشاط بدون ترخيص وضبط نصف طن زيت طعام مجهول المصدر في أحد مصانع تعبئة الزيوت بمنوف وتحرير 9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع.

وشن عصام فراج رئيس مكتب زاوية رازين بالاشتراك مع رئيس الوحدة المحلية حملة للمرور علي المخابز وتم تحرير 2 نقص وزن وموصفات و2 عدم إعلان عن الأسعار وبون صرف.

وتم شن حملة بسرس الليان برئاسة أحمد فاروق مفتش الرقابة وهبة الكردى رئيس وحدة التجارة وهبه عبد الفتاح مفتش التجارة تم تحرير محضر غلق مستودع غاز و محضر عدم مزاولة نشاط لمحطة وقود ومحضر تصرف في كمية من السلع تاجر تمويني. 

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية تموين المنوفية

