ضبط نصف طن زيت طعام مجهول المصدر في أحد مصانع التعبئة بمنوف

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية حملات تموينية مكبرة بمركز منوف وتم المرور على المحلات العامه بمنوف وتم تحرير محضر جنح مزوله النشاط بدون ترخيص وضبط نصف طن زيت طعام مجهول المصدر في أحد مصانع تعبئة الزيوت بمنوف وتحرير 9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع.

وشن عصام فراج رئيس مكتب زاوية رازين بالاشتراك مع رئيس الوحدة المحلية حملة للمرور علي المخابز وتم تحرير 2 نقص وزن وموصفات و2 عدم إعلان عن الأسعار وبون صرف.

وتم شن حملة بسرس الليان برئاسة أحمد فاروق مفتش الرقابة وهبة الكردى رئيس وحدة التجارة وهبه عبد الفتاح مفتش التجارة تم تحرير محضر غلق مستودع غاز و محضر عدم مزاولة نشاط لمحطة وقود ومحضر تصرف في كمية من السلع تاجر تمويني.