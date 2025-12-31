قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
‏عبدالله سيك رجل مباراة السنغال وبنين
مخالفات تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

أميرة خلف

حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ، عددا من المخالفات التي قد تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت، وءلك بهدف الحفاظ على النظام العام، وبما يتيح للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.


و نصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏


ويعاقب ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

هل الخميس المقبل إجازة؟

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

مدير عام الإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف

مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومحتواها العلمي المعتمد

مقرأة قرآنية

لنشر نور القرآن الكريم.. الأوقاف تعقد 54 مقرأة قرآنية في محافظات الجمهورية

الدكتور أبو اليزيد سلامة

أبو اليزيد سلامة: أول مصحف مرتل بأصوات طلاب الأزهر استغرق 3 سنوات متواصلة

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

