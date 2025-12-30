قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: اختيار مصر مقرًا لبنك الذهب يعكس ثقة أفريقيا في ريادتها الاقتصادية

إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل
إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل
معتز الخصوصي

أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بخطوة إنشاء بنك للذهب في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعلن عن ميلاد محور مالي جديد يُعيد صياغة موازين القوى في سوق المعادن النفيسة.

وقال "محمود"، في بيان، إن توقيع البنك المركزي المصري مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك" مذكرة تفاهم لإنشاء أول بنك ذهب إفريقي على أرض مصر يعكس رؤية ثاقبة تُدرك أن القوة الحقيقية في المستقبل تكمن في امتلاك الأصول وتوطين سلاسل القيمة، وليس فقط في تصدير المواد الخام، موضحًا أن هذه المبادرة هي إعلان رسمي عن انتهاء عصر التبعية التكريرية للخارج، وبداية عصر الذهب الإفريقي بأيدٍ إفريقية، مما يضع مصر في مكانتها الطبيعية كقلب نابض للاقتصاد القاري وحلقة وصل استراتيجية بين القارات.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن إنشاء بنك للذهب ومصفاة معتمدة دوليًا في مصر يعني قدرة الدولة والقارة على تحويل مواردها الطبيعية إلى احتياطيات نقدية سائلة ومُعترف بها عالميًا دون الحاجة لوسطاء دوليين، وهذا يُعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة تقلبات الدولار والأزمات المالية العالمية، مؤكدًا أن اختيار مصر لتكون مقرًا لهذا المشروع، وتحديدًا في منطقة حرة، يستغل موقعها الجغرافي العبقري، وهذا سيجعل من القاهرة بورصة ومنصة تداول رئيسية، مما يجذب استثمارات ضخمة في مجالات التعدين، والتخزين، والخدمات المالية المرتبطة بالمعدن الأصفر.

ولفت إلى أن إفريقيا عانت من تصدير الذهب خامًا وإعادة استيراده مصفىً بأسعار مضاعفة، وهذا المشروع ينهي هذا الهدر الاقتصادي عبر توطين تكنولوجيا التكرير، وخلق فرص عمل متخصصة، وإضفاء الطابع الرسمي على تجارة الذهب التي يُعاني جزء كبير منها من العشوائية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن الدور المصري في إفريقيا انتقل من التعاون السياسي إلى التكامل الهيكلي، حيث تضع مصر بنيتها التحتية وخبرتها المصرفية في خدمة طموحات القارة، مما يُعزز نفوذها الاقتصادي كأكبر مساهم في "أفريكسيم بنك".

وأكد أن بنك الذهب في مصر ليس مجرد مخزن للمعدن، بل هو خزانة للثقة في قدرة الإفريقي على إدارة ثرواته، وخطوة جبارة نحو تحقيق الاستقلال المالي الكامل.

المهندس إيهاب محمود حزب الجيل الإسكندرية بنك بنك الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

تكريم

تكريم سائقي التوصيل المتميزين ضمن مبادرة لدعم بيئة العمل الآمنة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

اللاعب محمود الشوبكي

دعم جديد للاعب اليد الصاعد محمود الشوبكي .. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد