خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيمة الزيادة للوحدات السكنية والتجارية فى قانون الإيجار القديم

أميرة خلف

حدد قانون الإيجار القديم قيمة الزيادة السنوية للوحدات السكنية والتجارية، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويحمي المستأجرين من أي زيادات غير قانونية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وضبط السوق العقارية.

وطبقا لنص المادة 5 من قانون الإيجار القديم، فإنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت نفاذ القانون.

ويشمل ذلك الوحدات التي تستخدم كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات أو أي نشاط آخر بخلاف السكن.

وتزاد القيمة المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من القانون سنويًا بنسبة 15%، وذلك بشكل منتظم ومتكرر، بما يضمن للمالك زيادة عادلة ومتوقعة، وفي الوقت ذاته يتيح للمستأجر فرصة للتأقلم مع التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية. 

قانون الإيجار القديم السكني المحلات التجارية الايجار مستأجر

