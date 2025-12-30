موعد مهرجان الدوحة السينمائي 2026

أعلنت إدارة مهرجان الدوحة السينمائي عن موعد انعقاد الدورة المقبلة من المهرجان والمنتظر إقامتها في المدة من 19 إلى 27 نوفمبر 2026.



المهرجان يقام تحت مظلة مؤسّسة الدوحة للأفلام، وخلال حفل ختام الدورة الأولى قالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسّسة الدوحة للأفلام: "مع اختتام هذه الدورة من مهرجان الدوحة السينمائي، نؤكّد من جديد على التزام قطر الرّاسخ بدعم الأصوات الجديدة والسّرد القصصي الشجاع والمتجدّد. ويمثّل هذا المهرجان وعداً بأنّ الإبداع سيجد مساحته على الدوام، وبأنّ الأصوات المتنوعة ستظل مسموعة.



وجاءت جوائز مهرجان الدوحة السينمائي 2025:

المسابقة الدولية للأفلام الطويلة:

تنويه خاص: المحمية للمخرج بابلو بيريز لومبارديني

جائزة أفضل أداء تمثيلي: الممثلين مجد عيد ونادر عبد الهادي (كان يا ما كان في غزة)

جائزة أفضل إنجاز فني: كمال الجعفري (مع حسن في غزة) و تشي هياكاوا (رينوار)

جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: بابا والقذافي للمخرجة جيهان

جائزة أفضل فيلم روائي طويل: مدينة لا تنام للمخرج غاليرمو جالو



وترأس لجنة التحكيم المخرج الكمبودي المرشَّح لجائزة الأوسكار ريثي بان، بمشاركة كلٍّ من المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية رجاء عماري، والممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين، المصورة الفوتوغرافية العالمية بريجيت لاكومب، بالإضافة إلى أليساندرا سبيشيالي، مؤسّسة ومنسقة فاينال كت في مهرجان البندقية السينمائي.