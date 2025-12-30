قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ جنوب سيناء: تعليم أبناء الوديان والتجمعات البدوية يُمثل أولوية قُصوى لدى الدولة

 أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، أن تعليم أبناء الوديان والتجمعات البدوية يُمثل أولوية قُصوى للدولة للحد من التسرب من التعليم والقضاء على الأمية، بهدف تحقيق أفضل مستوى من الخدمات التعليمية لأبناء المنطقة والارتقاء بالمنظومة التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالمواطن وبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية بجدارة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمدرستي "المستقبل" و"الثانوية الصناعية" بوادي فيران، للوقوف على مستوى جاهزية مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية، لاستقبال طلاب مدرسة "المستقبل" متعددة المراحل للتعليم الأساسي، وذلك بعد تصديقه سابقًا على نقلهم مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة بمدرستهم الأصلية.

وأوضح بيان عن المحافظة، أن المحافظ كان قد صدّق سابقًا على بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2025 / 2026 لطلاب مدرسة "المستقبل" متعددة المراحل للتعليم الأساسي بمنطقة وادي فيران، داخل مبنى مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية، ضمن خطة عاجلة لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية (كهرباء، تبريد، تكييف، زخرفة وإعلان، تريكو)، التابعة لإدارة أبورديس التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الطلاب، مؤكدا أن إدراج مدرسة المستقبل بقرية وادي فيران، يأتي ضمن خطة تطوير عاجلة استدعت نقل الطلاب مؤقتًا إلى مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية، خلال الفصل الدراسي الثاني، حفاظاً على انتظام العملية التعليمية، ولحين الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة.

وأشار المحافظ إلى أن مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية مُقامة على مساحة 4850 مترًا مربعًا، وتضم 3 مبانٍ مُخصصة للفصول والورش، بإجمالي 9 فصول دراسية، وبرجولات خشبية، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 44 مليون جنيه.

