الخزانة الأمريكية تشطب ألكسندرا بوريكو من قوائم العقوبات المرتبطة بروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إزالة ألكسندرا بوريكو، النائبة السابقة لرئيس مجلس الرقابة في بنك "سبيربنك"، من قوائم العقوبات الأميركية المرتبطة بروسيا.



وبحسب بيان نُشر على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، لم تعد بوريكو خاضعة للقيود التي فُرضت عليها بسبب صلاتها ببنك "سبيربنك"، ولم تقدّم الوزارة أي توضيحات بشأن أسباب هذا القرار.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل 2022 فرض عقوبات على "سبيربنك"، شملت تجميد الأصول وحظر تعامل المواطنين والشركات الأميركية مع البنك.



وفي مايو 2022، أُعلن أن بوريكو ستغادر منصبها في "سبيربنك".

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية شطب ستة كيانات وشخصين من قوائم العقوبات المتعلقة بروسيا، من بينها شركات تعمل في قبرص وفنلندا والإمارات وتركيا، إضافة إلى أفراد مرتبطين بها.



كما أعلنت الوزارة، في أواخر نوفمبر، رفع أسماء عدد من الأشخاص من قوائم العقوبات المفروضة على روسيا، كانوا - بحسب ما ذكرته سابقًا - مرتبطين برجل الأعمال عليشر عثمانوف، دون تقديم أي تفسير لذلك القرار أيضًا.

