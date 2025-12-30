قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مساء اليوم
سوريا .. اعتقال 21 شخصا على صلة بنظام الأسد في اللاذقية
عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر
أخبار العالم

انخفاض إنتاج النفط في كازاخستان بنسبة 6% بعد هجوم أوكراني على ميناء بترولي

أ ش أ

 انخفض إنتاج النفط الخام والمكثفات في كازاخستان بنسبة 6% خلال ديسمبر مقارنة بمتوسط الإنتاج في نوفمبر، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية أواخر نوفمبر استهدف بنية تصدير رئيسية على البحر الأسود. 
وتعرضت البنية التحتية التي تمر عبرها صادرات النفط عبر شركة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك لتضرر أدى إلى تباطؤ ضخ الخام، وفقا لمنصة "أوبن أويل برايس".
ورغم استمرار تدفّق النفط، أكد المصدر أن معدلات الإنتاج انخفضت مع سعي كازاخستان لإعادة توجيه جزء من صادراتها بعيدًا عن البحر الأسود للحفاظ على استقرار إمداداتها. 
وتُدير اتحاد خط أنابيب بحر قزوين خط الأنابيب الممتد من الساحل القزويني في شمال غرب كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك، الذي يعالج نحو 80% من صادرات الخام الكازاخستاني من الحقول العملاقة التي تشغلها شركات نفط دولية.
ويمتلك الاتحاد مساهمون من بينهم شركات شيفرون وإكسون موبيل بصفقات أقلية، في حين تحتفظ الاتحاد الروسي بأكبر حصة بواقع 24%. وبسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في محطة التصدير، انخفض إنتاج الخام والمكثفات في كازاخستان بين 1 و28 ديسمبر مقارنة بمتوسط 1.93 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، حسبما كشف المصدر.
كما تراجع الإنتاج في حقل تينجيز العملاق على بحر قزوين، الذي تشغله مجموعة بقيادة شيفرون، بنحو 10% ليصل إلى 719800 برميل يوميًا خلال نفس الفترة. وكانت كازاخستان أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستعيد توجيه جزء من النفط من حقل كاشاجان نحو الصين بسبب الحاجة إلى إصلاحات عاجلة في أحد مواقع التحميل الثلاثة وتأجيل شحنات.

النفط الإنتاج تصدير

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
أسباب فقدان الشهية
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
