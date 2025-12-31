التضامن تنجح في تمكين 2000 سيدة بمصنع يوفر الحد الأدنى للأجور والتأمينات

قالت الدكتورة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية بوزارة التضامن الاجتماعي إن مشروع مصنع الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم، والذي وصلت طاقة العمالة فيه إلى 2000 عاملة، يحصلن عى دخل مستدام، هو أحد النماذج التنموية الواعدة التي تنقل السيدات والأسر الأكثر احتياجًا من دائرة الدعم إلى دائرة التمكين والإنتاج.

يأتي هذا المشروع كأحد المشروعات التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مشروعات التنمية والتمكين الاقتصادي وصندوق دعم الصناعات والشراكات مع المجتمع المدني "مؤسسة النداء" لتمكين الاسر والفئات الأكثر احتياجا خاصة السيدات.

وبناء على النتائج الإيجابية التي حققها المشروع من حيث التشغيل وبناء القدرات وتحقيق عائد اقتصادي، عمل الصندوق على تطوير النموذج القائم وتحويله من تجربة محدودة إلى منظومة توسع وانتشار جغرافي، وذلك من خلال إبرام بروتوكولات جديدة للتوسعة في خطوط الإنتاج القائمة بمحافظة الفيوم ومضاعفة عدد الأسر والسيدات والإنتاج وإقامة وتشغيل خطوط إنتاج جديدة بمحافظات أخرى منها الوادي الجديد.

توسيع قاعدة المستفيدين

ويستهدف هذا التوسع تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبنية التشغيلية القائمة، وتكرار النموذج الناجح في محافظات جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز دور الصندوق كذراع تنفيذي للتمكين الاقتصادي من خلال التشغيل والانتاج والتصدير والمساهمة في رؤى الدولة والجمهورية الجديدة، من خلال تمكين المستفيدين اقتصاديا ورفع كفاءتهم المهنية ، عبر تدريب وتأهيل الراغبين في العمل من مستفيدي برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط "تكافل وكرامة"، وإكسابهم المهارات الفنية والإدارية اللازمة للعمل داخل منظومة انتاج متكاملة.

وتابعت خلق فرص عمل مستدامة، من خلال إقامة وتشغيل خطوط إنتاج للملابس الجاهزة بغرض التصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات الدخل للفئات المستهدفة، وإقامة منظومة إنتاج متكاملة وقابلة للاستدامة، تشمل التجهيز، التشغيل، الإدارة، والتسويق، بما يضمن حسن استغلال الموارد وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للمشروع.