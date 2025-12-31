قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب
إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند
سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر
آخر يوم .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل
أخبار البلد

التضامن تنجح في تمكين 2000 سيدة بمصنع يوفر الحد الأدنى للأجور والتأمينات

مصنع النسيج بالفيوم
مصنع النسيج بالفيوم
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قالت الدكتورة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية بوزارة التضامن الاجتماعي إن مشروع مصنع الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم، والذي وصلت طاقة العمالة فيه إلى 2000 عاملة، يحصلن عى دخل مستدام، هو أحد النماذج التنموية الواعدة التي تنقل السيدات والأسر الأكثر احتياجًا من دائرة الدعم إلى دائرة التمكين والإنتاج.

يأتي هذا المشروع كأحد المشروعات التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مشروعات التنمية والتمكين الاقتصادي وصندوق دعم الصناعات والشراكات مع المجتمع المدني "مؤسسة النداء" لتمكين الاسر والفئات الأكثر احتياجا خاصة السيدات.

وبناء على النتائج الإيجابية التي حققها المشروع من حيث التشغيل وبناء القدرات وتحقيق عائد اقتصادي، عمل الصندوق على تطوير النموذج القائم وتحويله من تجربة محدودة إلى منظومة توسع وانتشار جغرافي، وذلك من خلال إبرام بروتوكولات جديدة للتوسعة في خطوط الإنتاج القائمة بمحافظة الفيوم ومضاعفة عدد الأسر والسيدات والإنتاج وإقامة وتشغيل خطوط إنتاج جديدة بمحافظات أخرى منها الوادي الجديد.

توسيع قاعدة المستفيدين

ويستهدف هذا التوسع تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبنية التشغيلية القائمة، وتكرار النموذج الناجح في محافظات جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز دور الصندوق كذراع تنفيذي للتمكين الاقتصادي من خلال التشغيل والانتاج والتصدير والمساهمة في رؤى الدولة والجمهورية الجديدة، من خلال تمكين المستفيدين اقتصاديا ورفع كفاءتهم المهنية ، عبر تدريب وتأهيل الراغبين في العمل من مستفيدي برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط "تكافل وكرامة"، وإكسابهم المهارات الفنية والإدارية اللازمة للعمل داخل منظومة انتاج متكاملة.

وتابعت  خلق فرص عمل مستدامة، من خلال إقامة وتشغيل خطوط إنتاج للملابس الجاهزة بغرض التصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات الدخل للفئات المستهدفة، وإقامة منظومة إنتاج متكاملة وقابلة للاستدامة، تشمل التجهيز، التشغيل، الإدارة، والتسويق، بما يضمن حسن استغلال الموارد وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للمشروع.

