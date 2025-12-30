الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عشر كيانات وأفراد مرتبطين بإيران وفنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عشر كيانات وأفراد مقرهم إيران وفنزويلا.

وتشمل هذه العقوبات شركة فنزويلية ساهمت في بيع طائرات قتالية مسيّرة مصممة في إيران بملايين الدولارات، بالإضافة إلى كيانات وأفراد مرتبطين بشبكات التوريد التي تدعم برامج إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية -وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.



وأكدت الولايات المتحدة أن استمرار إيران في تزويد كاراكاس بأسلحة تقليدية يشكل تهديدًا لمصالحها في المنطقة.



وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تسلط الضوء على أهمية إعادة فرض العقوبات والقيود على إيران وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. واعتبرت الولايات المتحدة أن الكيانات والأفراد الذين شملتهم العقوبات يظهرون أن إيران تواصل نشر طائراتها القتالية المسيّرة، وتستمر في الحصول على عناصر خاصة بالصواريخ بما يخالف القيود الدولية.

