رامي عياش يشعل ليل الزمالك في سهرة استثنائية لاستقبال 2026 | صور

بأناقته المعهودة وحضوره الطاغي، نجح "البوب ستار" رامي عياش في خطف الأنظار، بعدما أحيا واحدة من أقوى سهرات رأس السنة في قلب منطقة الزمالك بالقاهرة.



الحفل الذي أقيم مساء أمس، شهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، الذين توافدوا للاحتفال بقدوم العام الجديد على أنغام الموسيقى والدبكة اللبنانية.



كان في استقبال عياش فور وصوله المنتج تامر عبدالمنعم، ليبدأ بعدها وصلة غنائية مبهرة امتدت لساعات، وأشعل رامي المسرح بباقة من أجمل أغانيه التي رددها الجمهور معه بحماس شديد، حيث قدم "قصة حب" و"خليني معاك"، كما أبدع في أداء أغنيات "جبران"، "بغنيلا وبدقلا"، و"اشتقتلك". ولم يكتف عياش ببرنامجه المقرر، بل لبى رغبات الجمهور بتقديم أغنيات مثل "بنت السلطان" و"يا حبيبي القلب مال"، مما أضفى طابعا طربيا خاصا على الحفل.



نشاط رامي عياش في مصر لم يتوقف عند سهرة الزمالك؛ إذ يستعد "البوب ستار" لمواصلة احتفالاته برأس السنة من خلال حفل ضخم غدا في أحد فنادق القاهرة الكبرى.



ومن المقرر أن يشارك في هذا الحفل كوكبة من النجوم، حيث يضم البرنامج كلا من المطرب محمد فؤاد، والمطرب مصطفى حجاج، والمطربة كارمن سليمان، بالإضافة إلى فقرة استعراضية للراقصة أوكسانا.

