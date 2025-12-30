قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: أطلقنا خطا ساخنا لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أخبار البلد

مدرسة خاصة: خلل تقني مفاجئ سبب تعطل امتحان البرمجة ونعتذر لطلاب أولى ثانوي

تعطُل منصة امتحان البرمجة
ياسمين بدوي

أكدت الصفحة الرسمية لإحدى المدارس الخاصة للغات على فيس بوك ، أن أعطال امتحان البرمجة لطلاب اولى ثانوي اليوم سببها خلل تقني مفاجئ في سيرفر منصة كيريو الالكترونية التي يجرى عليها الاختبار

May be an image of text

وقالت المدرسة : لقد تم التواصل معنا من وزارة التربية والتعليم والتوجيه الفني المختص ، وأفادوا بوجود خلل تقني تم العمل على إيجاد حل له

وأضافت المدرسة : نتقدم بالإعتذار لابناءنا الطلاب عن اي انزعاج أو قلق قد تسبب فيه هذا الطرف الخارج عن ارادتنا ونؤكد اننا تابعنا الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المختصة

وأصدرت منصة كيريو بيان عاجل بشأن أعطال امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي التي واجهها بعض طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الثلاثاء .

حيث قالت منصة كيريو في بيانها : نطمئن أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي الأعزاء بشأن امتحان البرمجة TOFAS ، ونود أن نؤكد لكم أننا رصدنا كافة المشكلات التقنية التي واجهتكم خلال أداء الامتحان ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها فوراً

وأضافت منصة كيريو : في هذا الإطار تم تنفيذ ما يلي :

  • مد فترة أداء الامتحان حتى الساعة 7 مساءا لإتاحة الفرصة للجميع دون ضغط
  • رفع القدرة الاستيعابية للموقع لضمان دخول آمن وسلي دون أعطال
  • إعادة تفعيل حسابات الطلاب الذين سجلوا سابقا ولم يتمكنوا من البدء أو إنهاء الامتحان

أزمة تعطل منصة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي

وكان قد انتشرت صباح اليوم استغاثات عديدة من أولياء الأمور بشأن تعطل منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع طلاب الصف الأول الثانوي في بعض المحافظات .

رد وزارة التربية والتعليم 

من جانبه .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي تعمل الآن بشكل جيد وبدون أي أعطال مع طلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات المحدد لها الامتحان اليوم .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد رداً على شكاوى البعض من عدم ظهور درجات بعد انتهاء الامتحان : الدرجات لن تظهر للطالب على المنصة وبالتالي هذا الوضع طبيعي وليس معناه وجود أي ضرر على الطالب

وقال المصدر : أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين أتموا امتحان  البرمجة والذكاء الاصطناعي حتى الساعة الواحدة ظهرا ١٣٩ الف طالب من إجمالي ٢٢٦ ألف و٤٥٩ طالب في ٨ محافظات هي (القاهرة -  كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الاسكندرية).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتابع بصورة لحظية، استكمال الطلاب أداء الاختبار عبر المنصة الإلكترونية على مدار اليوم، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لأداء الاختبار دون معوقات.

امتحان البرمجة البرمجة اولى ثانوي المدارس منصة كيريو

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

