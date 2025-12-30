مدرسة خاصة: خلل تقني مفاجئ سبب تعطل امتحان البرمجة ونعتذر لطلاب أولى ثانوي

أكدت الصفحة الرسمية لإحدى المدارس الخاصة للغات على فيس بوك ، أن أعطال امتحان البرمجة لطلاب اولى ثانوي اليوم سببها خلل تقني مفاجئ في سيرفر منصة كيريو الالكترونية التي يجرى عليها الاختبار

وقالت المدرسة : لقد تم التواصل معنا من وزارة التربية والتعليم والتوجيه الفني المختص ، وأفادوا بوجود خلل تقني تم العمل على إيجاد حل له

وأضافت المدرسة : نتقدم بالإعتذار لابناءنا الطلاب عن اي انزعاج أو قلق قد تسبب فيه هذا الطرف الخارج عن ارادتنا ونؤكد اننا تابعنا الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المختصة

وأصدرت منصة كيريو بيان عاجل بشأن أعطال امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي التي واجهها بعض طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الثلاثاء .

حيث قالت منصة كيريو في بيانها : نطمئن أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي الأعزاء بشأن امتحان البرمجة TOFAS ، ونود أن نؤكد لكم أننا رصدنا كافة المشكلات التقنية التي واجهتكم خلال أداء الامتحان ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها فوراً

وأضافت منصة كيريو : في هذا الإطار تم تنفيذ ما يلي :

مد فترة أداء الامتحان حتى الساعة 7 مساءا لإتاحة الفرصة للجميع دون ضغط

رفع القدرة الاستيعابية للموقع لضمان دخول آمن وسلي دون أعطال

إعادة تفعيل حسابات الطلاب الذين سجلوا سابقا ولم يتمكنوا من البدء أو إنهاء الامتحان

أزمة تعطل منصة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي

وكان قد انتشرت صباح اليوم استغاثات عديدة من أولياء الأمور بشأن تعطل منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع طلاب الصف الأول الثانوي في بعض المحافظات .

رد وزارة التربية والتعليم

من جانبه .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي تعمل الآن بشكل جيد وبدون أي أعطال مع طلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات المحدد لها الامتحان اليوم .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد رداً على شكاوى البعض من عدم ظهور درجات بعد انتهاء الامتحان : الدرجات لن تظهر للطالب على المنصة وبالتالي هذا الوضع طبيعي وليس معناه وجود أي ضرر على الطالب

وقال المصدر : أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين أتموا امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي حتى الساعة الواحدة ظهرا ١٣٩ الف طالب من إجمالي ٢٢٦ ألف و٤٥٩ طالب في ٨ محافظات هي (القاهرة - كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الاسكندرية).



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتابع بصورة لحظية، استكمال الطلاب أداء الاختبار عبر المنصة الإلكترونية على مدار اليوم، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لأداء الاختبار دون معوقات.