الاتحاد الرياضي: التدريب المناسب يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من تطوير مهاراتهم

قالت أمل مبدي، رئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة، إن الأنشطة الرياضية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية لدى الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأضافت مبدي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التدريب المناسب يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من تطوير مهاراتهم ليصبحوا أفرادًا منتجين قادرين على العمل أو المشاركة في المجتمع بشكل طبيعي، سواء في المجال الإعلامي أو التمثيل أو الرياضة.

وأشارت إلى أن المبادرات والفعاليات الرياضية التي يشرف عليها الاتحاد منذ 2018 تهدف إلى توعية المجتمع بقدرة هؤلاء الأشخاص على الإسهام في الحياة اليومية، مشيرة إلى أن الرياضة توفر لهم وسيلة لاستثمار طاقتهم بشكل إيجابي، سواء من خلال ألعاب القوة، الجري، رمي الرمح، السباحة، وغيرها من الأنشطة.

وأكدت مبدي أن النشاط الرياضي ليس فقط وسيلة للترفيه، بل أداة فعالة لبناء الثقة وتشجيع ذوي الإعاقة الذهنية على الاندماج الكامل في المجتمع، بما يعزز استقلاليتهم وفرصهم في سوق العمل.