متخصص بالشأن الآسيوي : الصين تؤكد التزامها بحماية الملاحة الدولية في خليج عدن

أكد نادر رونج، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الآسيوية، من بكين، أن الصين تحرص على تأمين الملاحة البحرية في خليج عدن وحمايتها من أعمال القرصنة، موضحًا أن بكين تنفذ هذه المهمة منذ سنوات عبر سفن تابعة للقوات البحرية الصينية، تقوم بدوريات مستمرة في إطار مهام حفظ السلام ومحاربة القرصنة في المنطقة.

وأوضح نادر رونج، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الموقف الصيني من قضية الصومال لا يخرج عن إطار قرارات ومواقف الدول الأخرى، حيث تؤكد الصين على وحدة وسيادة الصومال وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيه، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي وتجنب أي محاولات لتقسيم الصومال، الذي يتمتع بسيادة كاملة ومعترف بها دوليًا.

وأشار نادر رونج، إلى أن الصين أكدت بشكل واضح ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال في مواجهة أي محاولات للتقسيم، لافتًا إلى أن القوات البحرية الصينية المتواجدة في مياه خليج عدن هي سفن بحرية فقط، ولا تمثل قوات قتالية كبيرة، كما أن الصين لا تسعى إلى إشعال الحروب ولا تبادر بالقتال مع أي دولة أخرى.