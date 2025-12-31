تفاصيل حبس 3 عاطلين في قتل مالك مقهى بعين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 عاطلين بتهمة قتل مالك مقهى في عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق ، وطلبت سرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه.





تفاصيل القضية



تلقى ضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة بلاغ من الأهالى فى منطقة عين شمس، يفيد بوقوع مالك مقهى "كوفى شوب" قتيل، وذلك بعد تعرضه للطعن بسلاح أبيض خلال مشاجرة تعدى نشبت بينه وبين عاطلين على خلفية دفاعه عن فتاة تعمل معه فى المقهى، وفرا المتهمان هاربان.





على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة ، وإجراء التحريات الأولية وعمل الفحص اللازم، تبين قام العاطلين بمحاولة التعدى عليها ومعاكستها وهما تحت تأثير الكحول ، ما دفع مالك المقهى المجنى عليه بالتدخل ومنعهما من ملاحقة الفتاة، فأخرجا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وتعديا بها عليه، فيما سدد له أحداهما طعنة نافذة فى القلب، سقط على إثرها على الأرض غارقا فى دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.