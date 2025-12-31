ضبط 315 كيلو أوراك دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للأهالي بسوهاج

تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج من إحباط محاولة لتوزيع كميات كبيرة من أوراك الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 315 كيلو جرامًا، وذلك قبل طرحها بالأسواق وبيعها للمواطنين، في إطار الحملات المكثفة لحماية الصحة العامة ومواجهة الغش التجاري.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود كميات من الدواجن مجهولة المصدر داخل أحد الأماكن المخصصة للتخزين، تمهيدًا لتوزيعها على عدد من المحال التجارية وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك، وهو ما استدعى سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالانتقال والفحص، تبين وجود 315 كيلو جرامًا من أوراك الدواجن، ظهرت عليها علامات التلف وتغير في الخواص الطبيعية، وبفحصها من قبل الجهات المختصة، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود روائح كريهة وتغير في اللون، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لحفظ وتداول المنتجات الغذائية.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المختصة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئول عن التخزين، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت الجهات المعنية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن، لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.

وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو طرح منتجات فاسدة بالأسواق، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات غذائية يتم رصدها، دعمًا لجهود الرقابة وتحقيقًا للصالح العام.

يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة أهالي سوهاج.