قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 315 كيلو أوراك دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للأهالي بسوهاج

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج من إحباط محاولة لتوزيع كميات كبيرة من أوراك الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 315 كيلو جرامًا، وذلك قبل طرحها بالأسواق وبيعها للمواطنين، في إطار الحملات المكثفة لحماية الصحة العامة ومواجهة الغش التجاري.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود كميات من الدواجن مجهولة المصدر داخل أحد الأماكن المخصصة للتخزين، تمهيدًا لتوزيعها على عدد من المحال التجارية وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك، وهو ما استدعى سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالانتقال والفحص، تبين وجود 315 كيلو جرامًا من أوراك الدواجن، ظهرت عليها علامات التلف وتغير في الخواص الطبيعية، وبفحصها من قبل الجهات المختصة، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود روائح كريهة وتغير في اللون، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لحفظ وتداول المنتجات الغذائية.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المختصة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئول عن التخزين، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت الجهات المعنية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن، لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.

وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو طرح منتجات فاسدة بالأسواق، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات غذائية يتم رصدها، دعمًا لجهود الرقابة وتحقيقًا للصالح العام.

يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة أهالي سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دواجن ضبط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

ترشيحاتنا

التصديري للمفروشات

التصديرى للمفروشات: نطالب الحكومه بمنع تصدير القطن الشعر

وزير المالية

غدًا ..تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية.. والمالية تشرح أهمية القرار..تفاصيل

التعاون

تعاون مصري دولي لتعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع التبريد الصناعي في مصر

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد