اليوم ذكرى رحيل «أم الطيبين».. الفنانة القديرة إحسان القلعاوي

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة القديرة إحسان القلعاوي، إحدى أبرز نجمات جيلها، والتي عُرفت فنيًا بلقبي "أم الطيبين" و"سيدة الأدوار الصادقة"، ونجحت خلال مسيرتها الفنية في ترك بصمة واضحة في مجالات المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون.

وُلدت إحسان عبد الحليم القلعاوي في 26 أبريل عام 1932 داخل أسرة فنية معروفة، فهي ابنة الفنان والمخرج المسرحي عبد الحليم القلعاوي، وشقيقة الفنان الراحل محمود القلعاوي، الأمر الذي أتاح لها النشأة في بيئة فنية وثقافية منذ الصغر.

تلقت تعليمها في مدارس راهبات الدليفراند، وحصلت على ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية، كما تخرجت في معهد الفنون المسرحية.

ورغم معارضة والدتها الشديدة لدخولها مجال الفن، إذ كانت تتمنى أن تعمل ابنتها مدرسة للغة الفرنسية، فإنها أصرت على تحقيق حلمها الفني، متمنية أن تكون امتدادًا للفنانة نعيمة وصفي.

كان الميكروفون بوابتها الأولى، حيث بدأت مشوارها الفني من خلال الإذاعة المصرية في خمسينيات القرن الماضي، وعُرفت بشخصية "خالتي بمبة" من خلال برنامج "ربات البيوت".

وقدمت عددًا كبيرًا من المسلسلات الإذاعية، من بينها: "الكلمة الطيبة"، "القاتلة الرحيمة"، "الكلام المباح"، "عائلة مرزوق أفندي"، وغيرها.

ثم انتقلت إلى خشبة المسرح، وعملت بالمسرح القومي، وشاركت في تقديم العديد من العروض المسرحية المميزة، من أشهرها مسرحية "هانم"، إضافة إلى أعمالها في المسرح الكوميدي ومسرح القطاع الخاص.

أما مسيرتها السينمائية فقد بدأت مبكرًا، إذ ظهرت لأول مرة على شاشة السينما من خلال فيلم "حياتي أنت" عام 1952، لتدخل عالم السينما في سن صغيرة بالتوازي مع نشاطها الإذاعي والمسرحي.

وبرعت الفنانة الراحلة في تجسيد أدوار المرأة المصرية البسيطة والقوية في الوقت نفسه، وقدمت شخصيات الأم الحنون، والزوجة المكافحة، والسيدة الشعبية بصدق وعفوية، وهو ما أكسبها لقب "أم الطيبين"، لما حملته أدوارها من دفء إنساني وواقعية قريبة من حياة الناس.

وشاركت إحسان القلعاوي في عدد كبير من الأفلام السينمائية المهمة، من بينها: «شوادر»، "انتحار مدرس ثانوي"، "الوحوش الصغيرة"، "رحلة مشبوهة"، "ليلة سقوط بغداد»"، و"على سبايسي"، وغالبًا ما جاءت أدوارها مساندة لكنها مؤثرة، وأسهمت في دعم البناء الدرامي للأعمال التي شاركت فيها.

وعلى شاشة التليفزيون، قدمت عشرات المسلسلات الناجحة التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية متنوعة، من أبرزها: "أين قلبى"، "قضية نسب"، "أذكى غبي في العالم"، "ترويض الشرسة"، وغيرها من الأعمال التي رسخت صورتها كفنانة تمتلك حضورًا هادئًا وأداءً طبيعيًا بعيدًا عن المبالغة. وكان آخر مسلسل شاركت به هو مسلسل "هيما" مع عبلة كامل وأحمد رزق.

حصلت إحسان القلعاوي خلال مسيرتها الفنية على جائزة أحسن ممثلة من وزارة الإعلام المصرية، كما كرمها المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون عام 2007 كأفضل ممثلة عربية شاملة.

وعلى المستوى الشخصي، تزوجت من السيناريست محمد أبو يوسف، وأنجبت منه ثلاث بنات هن: إيناس، مايسة، ومنال، وربتهن على حب العلم، فأصبحت إيناس أستاذة إعلام بجامعة القاهرة، ومايسة نائب رئيس جامعة أوشن كاونتي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بينما تحمل منال درجة الماجستير في التربية وتعمل في ولاية أوهايو الأمريكية.

رحلت الفنانة إحسان القلعاوي عن عالمنا في 31 ديسمبر 2008 عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك أثناء إقامتها في الولايات المتحدة مع ابنتها. ودُفنت في مقابر المسلمين هناك، تاركة وراءها إرثًا فنيًا خالدًا يستحق الاحتفاء به.