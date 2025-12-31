تجديد حبس 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق تجديد حبس 3 فتيات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بنطاق محافظة الإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بنطاق محافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص و3 سيدات "لـ2 منهم معلومات جنائية"، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية.

بمواجهتهن، اعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.