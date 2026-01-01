قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 257 صحفيًا منذ أكتوبر 2023

هاني حسين

قال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر 2023 يُعد جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية وبحق الصحافة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين لإخفاء جرائمه عن العالم.

وأوضح الأسطل، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد الصحفيين والصحفيات الذين استشهدوا منذ بدء العدوان بلغ 257 صحفيًا، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الإعلاميين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن أكثر من 700 من أقارب الصحفيين من الدرجة الأولى، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، استشهدوا نتيجة قصف منازلهم وتدميرها فوق رؤوسهم.

وأضاف أن الاحتلال أصاب خلال العدوان أكثر من 520 صحفيًا، كما منع دخول أكثر من 3 آلاف صحفي أجنبي إلى قطاع غزة، من بينهم 821 صحفيًا أمريكيًا، في محاولة لفرض تعتيم إعلامي كامل على ما يجري داخل القطاع.

وأشار نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن الاحتلال دمّر كليًا أكثر من 700 منزل تعود ملكيتها لصحفيين في قطاع غزة، ما يعكس حجم الاستهداف المباشر لعائلاتهم ومصادر رزقهم، ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يريد للعالم أن يرى الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بشكل مستمر ومنهجي بحق المدنيين.

وأكد الأسطل أن الصحفيين يمثلون الشاهد الأساسي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال، وهو ما يفسر سعيه الدائم لإسكاتهم ومنعهم من توثيق الحقيقة ونقلها إلى الرأي العام العالمي.

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

وزيرا الخارجية البحريني والإيراني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية للصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

اللجنة الانتخابية بالكويت تغلق أبوابها في أول أيام التصويت بجولة الإعادة لدوائر المرحلة الأولى المُلغاة

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

3 ارشادات مهمة.. تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك

مي عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة في رأس السنة

من السعودية.. أصالةتخطف الأنظار في جلسة تصوير بمناسبة رأس السنة

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

