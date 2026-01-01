مسئول سابق بالبنتاجون: ضمانات الـ15 عامًا لأوكرانيا غير كافية

قال برنت سادلر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن النقاش الدائر حول مدة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بين مقترح 15 عامًا وآخر يصل إلى 50 عامًا، يعكس تطورًا مهمًا لكنه لا يزال غير كافٍ.

وأوضح سادلر، خلال مداخلة المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن 15 عامًا من الضمانات الأمنية تُعد فترة قصيرة في سياق النزاعات الدولية، مشبهًا إياها بـ"غمضة عين" في حسابات الأمن الاستراتيجي، مؤكدًا أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أطول زمنًا وأكثر وضوحًا.

وأضاف أن موسكو قد تتعامل مع ملف السلام باعتباره نقطة خلافية تستخدمها لإطالة أمد المفاوضات وسحبها إلى مسارات معقدة، مشيرًا إلى أن الضمانات المطروحة تختلف عن تلك التي قُدمت عام 1994، والتي لم تمنع التطورات اللاحقة رغم الالتزامات الدولية آنذاك.

وحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجّح سادلر أن ينتهي التفاوض عند سقف 15 عامًا، رغم تعهده بدراسة مقترح الـ50 عامًا الذي طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أن أي ضمانات أمنية دون تفاصيل واضحة بشأن طبيعتها، سواء كانت مساعدات عسكرية أو وجودًا أمريكيًا مباشرًا، قد تتحول إلى وعود شكلية تفتقر إلى المضمون الحقيقي.