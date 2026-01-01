موجز أخبار الوادي الجديد.. مجلس الجامعة يعقد جلسته الـ 86 برئاسة رئيس الجامعة.. واستقرار في أسعار السلع الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

مجلس جامعة الوادي الجديد يعقد جلسته الـ 86 برئاسة رئيس الجامعة

عقد مجلس جامعة الوادي الجديد جلسته رقم (86)، اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ووكلائهم والقيادات الجامعية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية والبحثية والتنموية المدرجة على جدول الأعمال.



واستهل المجلس أعماله بتكريم الدكتور عبد العزيز طنطاوي من قبل الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، الذي قدّم درعًا تذكاريًا لرئيس الجامعة تقديرًا لدعمه ورعايته للنجاح المتميز الذي حققه المؤتمر الأول للنخيل، والذي نظمته الكلية مؤخرًا وحقق صدى علميًا ومجتمعيًا واسعًا.

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز إنجازات جامعة الوادي الجديد خلال شهر ديسمبر، أعقبه تقرير مصور عن نشاط كلية علوم الرياضة خلال عام 2025، استعرض جهود الكلية في مجالات الأنشطة الطلابية والرياضية وخدمة المجتمع، ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وفي كلمته، رحّب رئيس الجامعة بأعضاء المجلس، مهنئًا أسرة الجامعة بالعام الميلادي الجديد، كما قدّم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن بناء الإنسان يأتي على رأس أولويات الجامعة خلال المرحلة المقبلة، باعتباره الأساس الحقيقي للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم العملية التعليمية فقط، بل يمتد ليشمل الاهتمام بالصحة النفسية والثقافة والقيم، بما يسهم في إعداد خريج واعٍ قادر على الإبداع والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، مشددًا على أهمية تفعيل مراكز الإرشاد النفسي داخل الكليات ورفع الوعي لدى الطلاب والعاملين.



وخلال المناقشات، طرح أعضاء المجلس عددًا من المقترحات الداعمة لمحور بناء الإنسان، شملت تنمية المهارات الحياتية والقيادية لدى الطلاب، وربط الأنشطة الطلابية بالأهداف التعليمية، وتعزيز التواصل بين إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لتحسين المناخ الجامعي.



وأكد رئيس الجامعة أهمية دعم البحث العلمي وتشجيع النشر الدولي، والعمل على إقامة شراكات بحثية مع جامعات عربية وأجنبية، لما لذلك من دور في رفع تصنيف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.



وناقش المجلس كذلك سبل الاستفادة من الأراضي المخصصة للجامعة، وطرح فكرة إنشاء شركة الوادي الجديد التابعة للجامعة، لدعم الأنشطة الإنتاجية والبحثية وربطها بخدمة المجتمع المحلي.



وفي إطار جدول الأعمال، وافق المجلس على عدد من القرارات المتعلقة بشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، شملت منح درجات علمية، واعتماد برامج ولوائح جديدة، إلى جانب الموافقة على ترقيات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات.



وفي ختام الجلسة، وجّه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على جهودهم في انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا حرص الجامعة على تحقيق التميز المؤسسي.

أسعار السلع الغذائية بالوادي الجديد



تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء، مدعومة بوفرة ملحوظة في السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية، ما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تعمل على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة التداول، بما يضمن انتظام حركة السلع وتوافرها بالكميات المناسبة، خاصة مع زيادة الإقبال الموسمي خلال فصل الشتاء.



وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا بالغًا بملف الأمن الغذائي، من خلال التنسيق الدائم بين المديريات المعنية لتكثيف ضخ السلع داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، إلى جانب دعم المنافذ المتحركة للوصول إلى القرى والمناطق النائية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر.

وحسب رصد ميداني لحركة الأسواق، جاءت أسعار اللحوم والدواجن مستقرة نسبيًا، حيث تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن البيضاء سعرًا يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص منتجات الألبان، بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض من 70 إلى 80 جنيهًا، بينما سجل نصف الكيلو 45 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض 150 جنيهًا. كما استقرت أسعار الزيوت والسمن، حيث سجل سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 55 جنيهًا، والسمن 65 جنيهًا للكيلو و130 جنيهًا للعبوة وزن 2 كيلو.

أما السلع الجافة، فقد سجل سعر كيلو الدقيق 23 جنيهًا، والشاي الحجم الكبير 50 جنيهًا. وجاءت أسعار الأرز والسكر على النحو التالي: لفة أرز (1 كيلو صافي) 220 جنيهًا، ولفة سكر (1 كيلو صافي) 265 جنيهًا، ولفة أرز (800 جرام) 185 جنيهًا، بينما بلغ سعر شكارة الأرز وزن 10 كيلو 215 جنيهًا، و25 كيلو 510 جنيهات.

وسجلت أسعار البقوليات استقرارًا، حيث بلغ سعر كيلو الفاصوليا 50 جنيهًا، وكيلو العدس الأصفر 45 جنيهًا، كما بلغ سعر شكارة المكرونة (10 كيلو) 180 جنيهًا، وكرتونة المكرونة (20 كيسًا) 120 جنيهًا، وسجلت منتجات الأسماك المعلبة أسعارًا تتراوح بين 85 و100 جنيه حسب النوع.

وأكد عدد من المواطنين أن توافر السلع ساهم في تقليل حدة الارتفاعات السعرية، فيما أشار التجار إلى أن ضخ كميات إضافية حدّ من أي ممارسات احتكارية.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ خططها للتوسع في المعارض الموسمية والمبادرات المجتمعية، بالتعاون مع المنتجين المحليين، لضمان استمرار توافر السلع بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار الأسواق بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

أسعار الألبان بأسواق محافظة الوادي الجديد

تشهد منظومة بيع الألبان ومنتجاتها بمحافظة الوادي الجديد، اليوم حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مدعومة بتوافر المعروض وتعدد منافذ البيع، الأمر الذي أسهم في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل اعتماد الأسر بشكل يومي على منتجات الألبان ضمن أنماطها الغذائية.

وخلال متابعة ميدانية لعدد من محال بيع الألبان بمراكز المحافظة المختلفة، لوحظ ثبات أسعار اللبن والزبادي ومشتقاتهما، حيث تراوح سعر كيلو اللبن البلدي السائب ما بين 20 و25 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللبن المعبأ ما بين 20 و30 جنيهًا وفقًا للنوع والعلامة التجارية.

كما استقر سعر كيلو الزبادي البلدي عند ما بين 20 و25 جنيهًا، في حين تراوح سعر عبوة الزبادي الجاهز ما بين 7 و12 جنيهًا حسب الحجم.

وفيما يخص مشتقات الألبان الأخرى، بلغ سعر كيلو اللبن الرايب ما بين 20 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القشطة البلدي من 100 إلى 150 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الزبدة البلدي ما بين 150 و220 جنيهًا، في المقابل، سجلت الزبدة المستوردة أسعارًا تتراوح بين 250 و300 جنيه للكيلو، وسط إقبال محدود مقارنة بالمنتج المحلي.

أسعار الجبن

أما أسعار الجبن، فقد حافظت على استقرارها، حيث تراوح سعر كيلو الجبن الأبيض البلدي ما بين 75 و100 جنيه، وسجل الجبن القريش أسعارًا تتراوح بين 50 و75 جنيهًا للكيلو، مع زيادة الإقبال عليه من جانب المواطنين لاعتماده ضمن الأنظمة الغذائية الصحية.

كما تراوح سعر كيلو الجبن الرومي ما بين 200 و250 جنيهًا، بينما سجل الجبن التركي ما بين 150 و200 جنيه للكيلو.

وفي قطاع الجبن المطبوخ والمعلب، استقرت الأسعار أيضًا، حيث تراوح سعر كيلو الجبن المثلثات ما بين 120 و160 جنيهًا حسب العلامة التجارية، بينما سجل سعر كيلو الجبن الشيدر ما بين 150 و220 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الجبن الموتزاريلا ما بين 160 و220 جنيهًا، مع استمرار الطلب عليه في ظل انتشار الوجبات السريعة داخل المنازل.

وأوضح عدد من تجار الألبان أن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى انتظام توريد الألبان الخام من المزارع، إلى جانب ثبات نسبي في تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس على حركة السوق التي تشهد نشاطًا متوسطًا قابلًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية على محال الألبان ومنافذ بيع الجبن، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والالتزام بالأسعار المعلنة، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين واستقرار الأسواق.