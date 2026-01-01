شباب الزمالك في مهمة إثبات الذات أمام الاتحاد السكندري بكأس الرابطة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحاول شباب نادي الزمالك تحقيق الفوز لفرض أنفسهم على إدارة الأبيض للمشاركة بشكل مستمر مع الفريق الأول.

فيما يسعى الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط ثمينة لمحاولة الحفاظ على حظوظه للتأهل للدور القادم من البطولة.

وجاءت قائمة شباب الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005" .

خط الدفاع : هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط : محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم : أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

وكان مجلس الإدارة كلف كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.