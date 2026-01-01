قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري في السوق اليوم 1-1-2026

ولاء عبد الكريم

تشهد أسواق الأسماك والجمبري في مصر اليوم حالة من التنوّع في الأسعار بين الأنواع المحلية والمستوردة، وفقًا لنوع السمك أو الجمبري، الحجم، وطبيعة العرض سواء طازج أو مجمّد. 

ويحرص المستهلكون على متابعة الأسعار اليومية، في ظل تفاوت واضح بناءً على جودة المنتج ومصدره.

أسعار الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية :

سمك قشر بياض: بين 190 و290 جنيه

سمك بياض أملس: بين 150 و250 جنيه

سمك موسى: بين 250 و400 جنيه

سمك شعور: بين 30 و60 جنيه

سمك حدادي: بين 35 و65 جنيه

سمك دنيس: بين 250 و350 جنيه

سمك قاروص: بين 180 و250 جنيه

سمك بوري: بين 120 و180 جنيه

سمك سردين: بين 25 و45 جنيه

سمك بلطي: بين 35 و55 جنيه

سمك كابوريا: بين 50 و190 جنيه

سمك سيبيا (كالماري): بين 250 و400 جنيه

سمك هامور: بين 350 و450 جنيه


أسعار الجمبري :

جمبري صغير: بين 250 و280 جنيه

جمبري وسط: بين 300 و330 جنيه

جمبري كبير: بين 360 و400 جنيه

روبيان مجمد مستورد: بين 200 و250 جنيه

سلطعون: بين 300 و400 جنيه


العوامل المؤثرة على الأسعار

تتأثر أسعار الأسماك والجمبري بعدة عوامل تشمل نوع السمك أو الجمبري (بحري أو نهري، حجم، طازج أو مجمّد)، موسم الصيد، العرض والطلب، تكلفة النقل والتخزين، وأسعار الأسمدة والوقود في حال الإنتاج المحلي.

 كما تلعب الواردات دورًا في توازن الأسعار، خصوصًا للمنتجات البحرية المستوردة.

الوضع الحالي في السوق وتوصيات للمستهلك

ينصح الخبراء بالمقارنة بين أكثر من مصدر عند الشراء، سواء سوق جملة، محلات السمك، أو منافذ التجميد، للتأكد من السعر والجودة. كما يُستحسن التحقق من حالة السمك أو الجمبري وطازجيتها أو تاريخ التجميد لتفادي أي مشاكل صحية.

توقعات السوق في الأيام المقبلة

رغم استقرار الأسعار نسبيًا اليوم، إلا أن السوق يبقى حساسًا لأي تغيرات في مواسم الصيد أو أسعار الوقود والنقل، مما قد يؤدي إلى تحركات جديدة في أسعار الأسماك والجمبري خلال الأيام المقبلة.

سمك جمبري سعر السوق

