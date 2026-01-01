بداية 2026 الضرب بيد من حديد.. إحالة 34 مقصرًا بالقطاع الصحي في جهينة للتحقيقات

في أول أيام العام الجديد 2026، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بتنفيذ توجيهات حاسمة لإحكام الرقابة على المرافق الخدمية، حيث قررت إحالة 34 من العاملين بالقطاع الصحي للتحقيق، لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية داخل عدد من الوحدات الصحية.

وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعود أحداث الواقعة عندما قاد عامر آدم رئيس مركز ومدينة جهينة، حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت عددًا من وحدات طب الأسرة بقرى جهينة الشرقية.

ماذا حدث؟

للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتزام الأطقم الطبية والإدارية، في رسالة واضحة بأن العام الجديد لن يشهد أي تهاون مع التقصير.

وشملت الحملة المرور على أربع وحدات صحية، هي وحدة طب الأسرة الشمالية، ووحدة طب الأسرة الجنوبية، ووحدة طب الأسرة بنجع الضبع، ووحدة طب الأسرة بنجع الجبل، حيث جرى فحص دفاتر الحضور والانصراف ومتابعة تواجد الفرق الطبية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد 34 حالة غياب دون إذن مسبق أو عذر قانوني، ما بين أطباء وممرضين وإداريين، وهو ما ينعكس سلبًا على انتظام تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وعلى الفور، تم تحرير مذكرات غياب رسمية بحق المخالفين، وإحالتهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الجزاءات الرادعة وفقًا للوائح المنظمة.