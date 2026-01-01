قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق وزراعة النباتات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق العامة وزراعة النباتات
محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق العامة وزراعة النباتات
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق العامة وزراعة النباتات؛ للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري وتحقيق بيئة صحية نظيفة.


وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية.. كثفت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزة أعمال الارتقاء بالمسطحات الخضراء وقص وتقليم 34 شجرة ديكور بمربعات ومشتل الحرمين ومدخل أبو قير ومربع البتروكيماويات وعمل الحديات ونظافة الأحواض الزراعية بمحور المعمورة السياحي.


وناشد الحي، المواطنين بعدم القاء المخلفات بالمسطحات الخضراء للحفاظ على المظهر الجمالي وأهمية الغطاء النباتي في تحقيق التوازن البيئي.


وتابع حي غرب، تقليم النخيل والاشجار وزيادة المسطحات الخضراء بمحيط الكنائس وبنطاق الحي وقص السياج النباتي وزراعة 13 وحدة من النباتات العطرية و30 من الشجيرات والنظافة وجمع المخلفات في الجزيرة الوسطى أمام حديقة البتروجاس.


وقام حي أول المنتزة بنظافة الحديات وري ونظافة وتدعيم وزراعة 10 شوالي زراعية بحديقة السيوف وقص وتهذيب الأشجار بمنطقة سيدي بشر قبلي ، وقص السياج النباتي والأشجار مع رفع المخلفات بحديقه رمادا.


وأهابت رئاسة الحي، بالمواطنين الحفاظ على المسطحات الخضراء والحدائق العامة وعدم إتلاف النباتات أو إلقاء المخلفات بها، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحي، وضمان استدامة هذه المساحات كمتنفس طبيعي يليق بأهالي ومواطني الإسكندرية.


واستكمل حي وسط أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بميدان زويل بتهذيب الاشجار جانب النادي الأوليمبي بالتعاون مع ادارة الحدائق المركزية وقص النبات الصفراء وعمل حديات للأحواض الزراعية وتنقية الحشائش ورفع المخلفات.

بيئة صحية نظيفة محافظ الإسكندرية أحمد خالد رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق زراعة النباتات ارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

آمال ماهر رفقة زوجها

كل سنة وإنتي عمري وآمالي.. أحدث ظهور لـ آمال ماهر وزوجها

خريطة رأس السنة

طرح خريطة رأس السنة بالسينمات السعودية .. اليوم

محمد امام

بطلوا عياط وسيبونا نشتغل.. محمد إمام يوجه رسالة ساخرة بشأن الأعلى أجرا

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد