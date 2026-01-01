محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق وزراعة النباتات

أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق العامة وزراعة النباتات؛ للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري وتحقيق بيئة صحية نظيفة.



وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية.. كثفت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزة أعمال الارتقاء بالمسطحات الخضراء وقص وتقليم 34 شجرة ديكور بمربعات ومشتل الحرمين ومدخل أبو قير ومربع البتروكيماويات وعمل الحديات ونظافة الأحواض الزراعية بمحور المعمورة السياحي.



وناشد الحي، المواطنين بعدم القاء المخلفات بالمسطحات الخضراء للحفاظ على المظهر الجمالي وأهمية الغطاء النباتي في تحقيق التوازن البيئي.



وتابع حي غرب، تقليم النخيل والاشجار وزيادة المسطحات الخضراء بمحيط الكنائس وبنطاق الحي وقص السياج النباتي وزراعة 13 وحدة من النباتات العطرية و30 من الشجيرات والنظافة وجمع المخلفات في الجزيرة الوسطى أمام حديقة البتروجاس.



وقام حي أول المنتزة بنظافة الحديات وري ونظافة وتدعيم وزراعة 10 شوالي زراعية بحديقة السيوف وقص وتهذيب الأشجار بمنطقة سيدي بشر قبلي ، وقص السياج النباتي والأشجار مع رفع المخلفات بحديقه رمادا.



وأهابت رئاسة الحي، بالمواطنين الحفاظ على المسطحات الخضراء والحدائق العامة وعدم إتلاف النباتات أو إلقاء المخلفات بها، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحي، وضمان استدامة هذه المساحات كمتنفس طبيعي يليق بأهالي ومواطني الإسكندرية.



واستكمل حي وسط أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بميدان زويل بتهذيب الاشجار جانب النادي الأوليمبي بالتعاون مع ادارة الحدائق المركزية وقص النبات الصفراء وعمل حديات للأحواض الزراعية وتنقية الحشائش ورفع المخلفات.