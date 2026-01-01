الجبلي: زيادة الصادرات الزراعية يؤكد قدرة مصر على المنافسة العالمية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أن الطفرة الملموسة في ملف الزراعة والأمن الغذائي، تؤكد نجاح جهود خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وثمن الجبلي في تصريحات له اليوم، ما حققته الصادرات الزراعية العام الماضي بحجم 9 مليون طن وفتح 25 سوقاً خارجياً جديداً، بما يؤكد قدرة مصر على تعزيز التنافسية صادراتها الزراعية في الخارج، والثقة التي يحظى بها المنتج الزراعي المصري في أسواق العالم.

وأشار الجبلي، إلى أهمية إنجازات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 10.3 مليون فدان حاليًا، مع استهداف إضافة 3.5 مليون فدان بنهاية عام 2026، وذلك عبر المشروعات القومية التى تتبناها الدولة لتحقيق خطة التوسع الأفقي مثل مشروعات الدلتا الجديدة والمليون ونصف مليون فدان توشكى والعوينات والوادى الجديد، وغيرها.

وتابع، أيضا نجحت الدولة في توفير مياة الرى عبر مشروعات إنشاء محطات معالجة المياه، مشيرا إلي أن تلك الجهود الضخمة كانت الركيزة الأساسية لسد الفجوة الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأشار إلي أن تلك الجهود ساعدت في زبادة حجم الاستثمارات الزراعية، خلال الفترة الماضية.

ودعا الجبلي إلي تكثيف الجهود والاستمرار في دعم قطاع البحث العلمى وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في البحوث الزراعية وتسهيل إجراءات الاستثمار، حتى تتضاعف حجم الاستثمارات الزراعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أهمية التوسع في التصنيع الغذائي ضمن الاستثمارات المستهدفة في القطاعين الزراعى والصناعى، بما يساعد في تحقيق خطة الدولة نحو زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم الإنتاج المحلي وتوفير العملة الأجنبية وزيادة معدل النمو وتحسين مستوى المعيشة.