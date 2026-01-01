قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

أسعار الأسماك الطازجة اليوم بأسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق الأسماك بمحافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، في ظل انتظام وصول كميات متنوعة من الأسماك الطازجة إلى مختلف المراكز والقرى، ما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توازن الأسعار داخل السوق المحلي.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لتكامل عدة عوامل، أبرزها التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة، إلى جانب استمرار تدفق الأسماك من المحافظات الساحلية، الأمر الذي أتاح للمستهلك خيارات متعددة بأسعار مناسبة.

ويعكس الإقبال المتزايد على شراء الأسماك وعيًا متناميًا لدى المواطنين بأهميتها الغذائية، باعتبارها مصدرًا أساسيًا للبروتين، فضلًا عن كونها بديلًا مناسبًا للحوم الحمراء والدواجن في ظل تذبذب أسعارها أحيانًا، وأسهم هذا الإقبال، مدعومًا بوفرة المعروض، في تنشيط حركة البيع داخل الأسواق دون التأثير سلبًا على مستويات الأسعار.

أسعار الأسماك في الوادي الجديد اليوم جاءت كالتالي:
البلطي المحلي: 115 جنيهًا للكيلوجرام
البياض: بين 100 و110 جنيهات
المبروك: 110 جنيهات للكيلو
المكرونة: 165 – 175 جنيهًا
البوري: 170 جنيهًا للكيلوجرام
الجمبري: بين 330 و350 جنيهًا للكيلوجرام

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق، أكد تجار الأسماك أن تنوع الأصناف المطروحة أسهم في جذب شرائح مختلفة من المستهلكين، خاصة مع توافر أنواع تلائم مختلف المستويات الاقتصادية.

 ورغم الطبيعة الصحراوية لمحافظة الوادي الجديد وغياب المسطحات المائية الطبيعية، فإن المشروعات القومية والمحلية في مجال الاستزراع السمكي أحدثت تحولًا ملموسًا في خريطة الإنتاج السمكي بالمحافظة، ونجحت هذه المشروعات في استغلال الموارد المائية المتاحة بصورة فعالة، ما ساهم في توفير كميات منتظمة من الأسماك الطازجة وتقليل الاعتماد على الوارد من المحافظات الساحلية.

كما ساعد دعم صغار المربين وتقديم الإرشاد الفني والبيطري على توسيع قاعدة الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للاستثمار أمام الشباب، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في خلق فرص عمل محلية،  ويواكب ذلك دور رقابي نشط من الجهات المعنية لضمان سلامة المعروض ومنع أي ممارسات احتكارية.

ويؤكد استمرار استقرار أسعار الأسماك وتنوع المعروض قدرة محافظة الوادي الجديد على تعزيز أمنها الغذائي وتنمية قطاع الاستزراع السمكي، ليصبح أحد القطاعات الواعدة التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي في آن واحد.

