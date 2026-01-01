قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مطروح الأزهرية تنهي استعداداتها لانطلاق اختبارات المنصة اليابانية توفاس غدا الأحد

ازهر مطروح خلال الاجتماع
ازهر مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

أعلن  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إتمام المنطقة كافة استعداداتها وجاهزيتها الكاملة لأداء طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختبارات المنصة اليابانية "توفاس" (TOFAS) والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع ، بحضور محمود الحلبي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وبمشاركة مدير الكمبيوتر التعليمي، ومديري الإدارات التعليمية، وموجه عام وموجهي الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المعلومات بالمنطقة؛ لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الاختبارات الدولية.

وخلال الاجتماع، شدد الشيخ عطية سالم على ضرورة إجراء مراجعة تقنية شاملة لكافة أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت بجميع المعاهد التابعة للإدارات التعليمية لضمان استقرار الاتصال بالمنصة اليابانية دون عوائق، موجهاً بتكليف موجهي الحاسب الآلي ووحدة المعلومات بالتواجد الميداني المكثف لتقديم الدعم الفني اللازم للطلاب، والتعامل السريع مع أي أعطال طارئة قد تواجههم، مع تفعيل غرفة عمليات مستمرة تعمل على الربط المباشر بين وحدة المعلومات والمنطقة لمتابعة سير الاختبارات لحظة بلحظة لضمان دقة التنفيذ وفقاً لمعايير قطاع المعاهد الأزهرية.

من جانبه، أكد  محمود الحلبي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، على الجوانب التنظيمية والتربوية للاختبار، موجهاً مديري الإدارات التعليمية بالإشراف المباشر على تهيئة القاعات وتوفير بيئة امتحانية ملائمة تضمن انضباط العملية التعليمية والتزام الجميع بالضوابط المتبعة، مؤكداً تضافر كافة الجهود الإدارية والفنية لخدمة الطلاب وإنجاح هذا الاستحقاق التعليمي الهام.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق نظم مجمع إعلام مطروح  ندوة تحت عنوان (أهمية العناية بصحة الأم والطفل بعد الولادة ) وذلك بمركز رعاية الطفولة والأمومة بمدينة مرسى مطروح ومشاركة عدد من السيدات المترددات على المركز والرائدات الصحيات والطاقم الطبى بمركز الرعاية .

أوضحت خلود رفعت مدير مجمع الإعلام ان هذه الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لرفع كفاءة الخصائص السكانية، حيث يبدأ بناء مجتمع قوي من الاهتمام بصحة الفرد منذ اللحظات الأولى، وتقليل معدلات وفيات الأمهات والأطفال واضافت أن تلك الحملة تساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوعي الصحي في المجتمعات المحلية.

وتحدثت د. أمنية الشرقاوى طبيبة بمديرية الصحة حول المخاطر الصحية التي قد تواجه الأم والطفل في فترة ما بعد الولادة، مؤكدة أن هذه المرحلة لا تقل أهمية عن فترة الحمل.  

وأضافت أن فترة ما بعد الولادة تحتاج إلى متابعة الحالة الصحية للأم والاهتمام بالتغذية السليمة والاهتمام بأخذ فيتامين (أ) الذى ينقص فى جسم الأم عقب الولادة فلابد من تعويضه نظرا لأهميته للأم والطفل بالاضافة إلى ملاحظة علامات الخطر التي تستوجب التدخل الطبي ومنها النزيف وتورم الجسم وعدم إدرار اللبن ومظاهر الإعياء العامة .

وأكدت على أهمية متابعة الصحة النفسية للأم، حيث تتعرض بعض الأمهات لما يسمى (اكتئاب ما بعد الولادة) ونبهت إلى ضرورة مساعدة الأم على تجاوز تلك الفترة من حياتها بسلام وخاصة من الزوج والأسرة بشكل عام عن طريق الملاحظة والتفهم والتقبل واللجوء إلى المتخصصين فى هذا المجال وعدم الاعتماد على التجارب الشخصية وآراء الآخرين.

وأشارت الشرقاوى إلى ضرورة ​العناية بالمولود مؤكدة على أهمية الفحوصات الدورية، وجدول التطعيمات الأساسية، ومتابعة الوزن والطول وتعلم طرق التعامل الصحيح مع حديثي الولادة. 

وأوضحت أهمية ​الرضاعة الطبيعية ودورها في تعزيز مناعة الطفل وتقوية الروابط العاطفية، فضلًا عن فوائدها الصحية للأم. وذكرت أن المراكز والوحدات الصحية تقدم خدمة المشورة قبل وأثناء وبعد الحمل والولادة ونبهت إلى ضرورة التعرض لتلك الخدمات.

واختتمت الندوة بتوصيات بضرورة المتابعة الدورية في مراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة بالمحافظة، والاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

مطروح محافظة مطروح اخيار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر

