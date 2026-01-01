طفل يتحدى الخطر وينقذ صديقه من محاولة اختطاف بكفر الشيخ

قال الطفل محمد، بطل واقعة الطفل البطل بمحافظة كفر الشيخ، إنه كان متوجهًا لشراء بعض الاحتياجات من الدكان برفقة ابن شقيقته محمد، كعادتهما الدائمة، موضحًا أنهما أثناء عودتهما توقفا لتقسيم المشتريات بينهما.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”: أثناء وقوفنا فوجئنا برجل يرتدي كمامة يحاول خطف محمد، فتمسكت به بقوة ورفضت تركه، رغم أن الرجل ظل يدفعني حتى أسقطني أرضًا. وتابع: لم أترك محمد وقفزت معه داخل السيارة، وبدأت أستغيث بوالدي حتى تجمّع الناس في المكان.

وأكد الطفل أنه لم يشعر بالخوف، بل كان همه الوحيد حماية ابن شقيقته، قائلًا: أنا بحب محمد وبخاف عليه، ومش عايز حد ياخده مني، ولو كان أي طفل تاني كنت هعمل نفس التصرف.

ووجّه رسالة للأهالي قائلًا إن عليهم الانتباه لأبنائهم وعدم تركهم بمفردهم، لأن هناك أشخاصًا سيئين قد يستغلون ذلك، مشيرًا إلى سعادته الشديدة لنجاته وعدم تعرضه للاختطاف.

واختتم حديثه قائلًا إنه لم يكن يعلم أن الرجل الذي حاول اصطحاب الطفل هو والده، مؤكدًا أن ما فعله كان بدافع الحب والخوف على محمد فقط.