وكيل تضامن الفيوم: حضانة مخصصة للعاملين فى مصنع النسيج

قالت الدكتورة شرين فتحي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن الوزارة تهتم اهتمام بالغ بالطفولة المكبرة، وتطوير البنية الأساسية للحضانات، والاهمام بالميسرات، لذلك يتم تدريب جميع الميسرات بالحضانات من خلال حقيبة تدريبية ونقل الخبرات بين اليبان ومصر في هذا المجال.

خدمات رعاية الطفولة لأبناء السيدات العاملات

وأشارت إلى أن حضانة مؤسسة النداء لتقديم خدمات رعاية الطفولة لأبناء السيدات العاملات بمصنع الغزل والنسيج ، كما أن الحضانة تضم 120 طفلا وطفلة ، و تستقبل الأطفال من سن 3 شهور لـ4 سنوات ، و تتبع منهج التعليم من خلال اللعب ، مشيرة إلى أنه تم تأسيس الحضانة لأطفال المستفيدات والمستفيدين بالمصنع في سبتمبر 2024 لضمان استقرارهم في العمل حتي يطمئنوا على أطفالهم.