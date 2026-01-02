قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حصاد 2025 بسوهاج.. الانتهاء من 50 مشروعا بتكلفة نصف مليار جنيه في قطاع الطرق

جانب من الأعمال بمحافظة سوهاج
جانب من الأعمال بمحافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج خلال عام 2025م، بلغت 499 مليون و150 ألف جنيه.

وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

محافظة سوهاج

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد انتهت خلال عام 2025 الماضي من إنجاز 50 مشروعا للرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بإجمالي أطوال بلغت 146.7 كيلومتر.

وأكد محافظ سوهاج أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير في استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتشجيع الاستثمار، وحركة النقل الداخلية، وإنشاء محاور مرورية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة.

وأضاف المحافظ أن من أولويات العمل خلال خطة العام القادم، تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها خاصة في مداخل القرى الرئيسية، والمحاور المرورية التي تشهد كثافات في حركة النقل عليها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج 2025

