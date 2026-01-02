مدرب السنغال: السودان خصم قوي ولا مجال للاستهانة به

أكد بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال الأول، أن فريقه سيركز بشكل كامل وسيحترم منتخب السودان خلال المواجهة التي تُجرى غدًا في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح ثياو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، بقوله "سنقابل منتخب السودان بكل احترام وجدية، ولا مجال للاستهانة بالمنافس".

وعن غياب كاليدو كوليبالي فقال: "الإيقاف سيكون لمباراة واحدة ونتمنى حسم التأهل في مباراة الغد حتى يعود في الأدوار المقبلة".

وواصل: “إيليمان ندياي ولامين كامارا تعرضا لإصابة خفيفة، وشارك لامين في تدريبات خفيفة، بينما خضع إيليمان للعلاج، ومن المنتظر أن يعودا للتدريبات اليوم”.

وعن خلاف مع الاتحاد السنغالي فقال: "أنا لست معنياً بتلك التفاصيل، تركيزي منصبّ على بطولة كأس الأمم الأفريقية".

واختتم: "منتخب السودان، خصم قوي تصدر مجموعته لفترة طويلة في تصفيات كأس العالم ونسعى للفوز عليه".